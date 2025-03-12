HEKTAŞ 4. Çeyrek Zararını Açıkladı

SATIŞLARDAKİ DÜŞÜŞ

Şirketin satışları, bir önceki yıla kıyasla %44 azalarak 4,86 milyar TL seviyesine indi. Brüt kâr ise negatife geçerek -1,01 milyar TL olarak gerçekleşti. Şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) %464’lük bir düşüşle -2,06 milyar TL seviyesine geriledi.

ZARARDA BÜYÜME

Hektaş’ın net dönem zararı, geçen yılın aynı dönemine göre %115 artarak -2,72 milyar TL’ye ulaşarak dikkati çekti. Bununla birlikte net parasal pozisyon kazançları, 3,43 milyar TL ile %49 artış gösterdi.

BİLANÇO DEĞİŞİMİ

Şirketin dönen varlıkları %18 azalarak 8,84 milyar TL’ye düşerken, duran varlıkları %5’lik bir artışla 15,22 milyar TL’ye yükseldi. Net borç %22 azalarak 4,21 milyar TL’ye gerilemiş durumda. Bunun yanı sıra özkaynaklar %65 artış göstererek 13,77 milyar TL’ye ulaştı.

Hektaş hisseleri, şu an 3,67 TL seviyesinde işlem görüyor. Şirketin yıl içerisinde ulaştığı en yüksek değeri 4,29 TL olarak kaydedilirken, en düşük seviyesi ise 3,32 TL oldu.

FİNANSAL PERFORMANSTA SORUNLAR

Hektaş’ın finansal durumu ciddi zorlukları işaret ediyor. Satışlar ve kârlılıkta önemli kayıplar meydana gelirken, şirketin net zararındaki hızlı artış göze çarpıyor. Yatırımcılar, şirketin finansal yapısını güçlendirme yöntemlerini dikkatle takip edecek.