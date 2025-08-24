Helin Uçar, evinde ölü bulundu

Gündem

İstanbul’da Üzücü Olay

İstanbul’da iç mimarlık öğrencisi olan Helin Uçar, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu. Olay, 22 Ağustos Cuma günü saat 14.00 sıralarında Beşiktaş’taki Muradiye Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Uçar’dan bir süredir haber alamayan yakınları, Samsun’dan İstanbul’a geldi.

Eve Hızlı Erişim Sağlandı

Yakınları, eve çilingir yardımıyla girdi. Uçar’ı hareketsiz bir şekilde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri, ilk incelemelerde genç kızın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Soruşturma Devam Ediyor

Olay yeri inceleme ekiplerinin detaylı çalışmasının ardından olayla ilgili bir soruşturma başlatıldı. Özel bir üniversitede üçüncü sınıf öğrencisi olan Helin Uçar’ın intihar etmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

Cenaze Töreni Düzenlendi

Uçar’ın cenazesi, 23 Ağustos Cumartesi günü öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Çaydibi köyünde toprağa verildi.

