Hemşire Minecan Tek Hayatını Kaybetti

KORONER YOĞUN BAKIMDA GÖREV YAPAN HEMŞİRE HAYATINI KAYBETTİ

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Koroner Yoğun Bakım Servisi’nde çalışan Minecan Tek, 6 Şubat tarihinde soğuk algınlığı şikayetiyle hastaneye başvuruyor. Tedavisinin ardından evinde dinlenmeye geçen Tek, 9 Şubat’da solunum güçlüğü şikayetiyle tekrar hastaneye geliyor. Minecan Tek, kalp yetmezliğinin gelişmesiyle yoğun bakım servisine alınıyor. Durumu giderek ağırlaşan Tek, bu sabah hayatını kaybediyor.

TÖREN DÜZENLENDİ

İlk iş yeri Amasya olan 4 yıllık hemşire Minecan Tek için çalıştığı hastanede bir tören organize ediliyor. Törene İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç, Hastane Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Volkan Taşova, Belediye Başkanı Turgay Sevindi, annesi, yakınları ve meslektaşları katılıyor. Düzenlenen törenin ardından Minecan Tek’in cenazesi, memleketi Iğdır’a gönderiliyor.