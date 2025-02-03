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Spor

Henderson Transfer Söylentileri Hakkında Gerildi

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HENDERSON’UN YENİ MACERASI

1 Temmuz 2011 tarihinden 27 Temmuz 2023 tarihine kadar Liverpool’un formasını giyen Jordan Henderson, tam 8 sezon boyunca Merseyside ekibinin kaptanlığını yaptı ve kulüp efsaneleri arasına adını yazdırdı. Henderson, 18 Ocak 2024’te Al Ettifaq forması altında sürdürdüğü Suudi Arabistan macerasını sona erdirdi ve Avrupa futboluna geri dönerek Hollanda ekibi Ajax ile anlaşma sağladı.

TRANSFERE DAİR İDDİALAR

Ajax’ta geçirdiği 1 yıllık dönemde takım kaptanlığına yükselen 34 yaşındaki futbolcunun, Fransa Ligue 1 ekibi Monaco’ya transfer olacağı yönünde iddialar gündeme geldi. Henderson, ortaya atılan bu transfer söylentileri nedeniyle basın mensuplarıyla tartışma yaşadı.

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