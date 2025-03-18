Her Avm’deki Marka Konkordato İlan Etti

GEÇİCİ MÜHLET KARARI VE CONCORDATO İLANI

Patronlar Dünyası’nın bildirdiğine göre, geçmişte Tiffany&Tomato’yu 35 milyon dolara satan Ziyal Ailesi’nin sahip olduğu Batik, 2020 yılında ailenin ekonomik zorlukları sebebiyle Mehmet Yılmaz’ın yönettiği Myglobe’a satıldı. Hemen hemen her alışveriş merkezinde şubeleri bulunan bu tekstil devi, biriken borçlar yüzünden konkordato ilan etti. Türkiye’nin köklü hazır giyim markalarından biri olan Batik hakkında Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, aralık ayında 3 aylık geçici mühlet kararı aldı.

3 AYLK GEÇİCİ MÜHLETİN UZATILMAMASI

Batik’in mali durumunu incelemek için görevlendirilen 3 kişilik konkordato komiser heyeti, hazırladığı rapor neticesinde Batik’i bünyesinde bulunduran Myglobe hakkında 1 yıllık kesin mühlet kararı verdi. Ancak şirket patronu Mehmet Yılmaz’a verilen 3 aylık geçici mühlet kararı uzatılmadı.

YENİDEN TOPARLANMA ÇABALARI VE BORÇLAR

Yeniden toparlanma çalışmalarına başlayan Batik, 2024 yılı için franchise fuarına katılarak yeni mağaza açılışları için yatırımcı arayışına girdi. Ancak süreç beklendiği şekilde ilerlemedi ve Batik, yeni sahibi için de hayal kırıklığı yarattı. Şirketin toplam borcunun 125 milyon TL’yi geçtiği bilgisi edinilirken, mahkeme kararı ile alacaklılar kurulu oluşturulacağı da bildirildi.