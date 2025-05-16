Her Ay Yüzde 30 Daha Fazla

EMEKLİLİK BAŞVURU SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Türkiye’de yaşayan milyonlarca emekliyi ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Emekli olmak için dilekçe sunarken dikkat edilmesi gereken noktalar açıklandı. Özellikle dilekçenin verildiği tarihe vurgu yapıldı. Güncelleme katsayısı, enflasyon ve büyüme oranları gibi önemli veriler, emekli maaşlarında %30’a varan farklılıklar oluşturabiliyor. Bu durum, emeklilik başvuru tarihinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor. SGK uzmanları ve ekonomist Faruk Erdem’in belirttiği bu ayrıntı, emekliler için binlerce liralık avantajlar sağlayabiliyor.

EMEKLİ MAAŞLARININ HESAPLAMA YÖNTEMİ

Emekli aylıkları; çalışma süresince SGK’ya bildirilen brüt maaş, ödenen prim gün sayısı, üç farklı döneme ait aylık bağlama oranları ve güncelleme katsayısıyla hesaplanıyor. Bu hesaplama, emeklilik sürecinde dikkat edilmesi gereken önemli bir noktadır.

YÜKSEK GÜNCELLEME KATSAYISININ AVANTAJI

Bu güncelleme katsayısı, bir önceki yılın enflasyon oranıyla büyümenin %30’luk birleşimini içeriyor. 2024 yılında dilekçe veren bir sigortalı, yüksek güncelleme katsayısı sayesinde 2025’te başvuran bir çalışana göre her ay yaklaşık %30 daha fazla maaş alabiliyor. Bu durum, emeklilik planlaması yapan herkes için kritik bir fırsat sunuyor.