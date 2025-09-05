“Hesaplar Taklit Nedeniyle Kapatıldı.”

MARK ZUCKERBERG’İN HUKUKİ SÜREÇLERİ

ABD’nin Indiana eyaletinde avukat olarak görev yapan Mark Zuckerberg, ünlü teknoloji şirketi Meta’nın CEO’su olan Mark Zuckerberg ile aynı isme sahip olduğu için yıllardır çeşitli zorluklarla karşılaşıyor. Avukat Zuckerberg, Meta’nın sosyal medya platformu Facebook üzerinde açtığı kişisel ve mesleki hesaplarının “tanınmış kişileri taklit etme” gerekçesiyle 10’dan fazla kez kapatıldığını ve bu duruma dair yaptığı başvuruların sonuçsuz kaldığını belirtiyor. Hesaplarının kapatılmasının işinin tanıtımını zorlaştırdığını ve müvekkilleriyle iletişimde sorunlar yaşadığını kaydeden avukat, bu durumun kendisine binlerce dolara mal olduğunu, bu sebeple Meta’ya ihmal ve sözleşme ihlali davası açtığını vurguluyor.

YENİ HESAP AÇILMASI TALEBİ VE ZARARLAR

Dava dilekçesinde, hesaplarının yeniden kullanılabilir hale getirilmesini talep eden avukat, aynı zamanda yıllar içinde kaybettiği reklam gelirlerinin de ödenmesini istiyor. Meta’nın CEO’sunun adının kendisiyle aynı olmasının bir tesadüften ziyade “kabus” olduğunu ifade eden avukat Zuckerberg, “Eğer buraya uçarak gelip bizzat özür dilerse ya da özür niteliğinde teknesinde 1 hafta vakit geçirmeme izin verirse bu teklifini değerlendirebilirim” şeklinde konuştu. Öte yandan, davanın ardından Meta’dan bir sözcü yaptığı açıklamada, avukat Zuckerberg’ün hesabının sehven kapatıldığını ve şimdi erişime açıldığını duyurdu.