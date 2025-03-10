Heyelan İki Katlı Evi Sürükledi

HEYELAN OLAYI ORTAHOPA MAHALLESİ’NE ZARAR VERDİ

Dün gece saatlerinde Ortahopa Mahallesi’nde meydana gelen heyelan, bölgedeki toprak tabakasının kaymasıyla sonuçlandı. Hikmet Kapucu’ya ait olan iki katlı ev, yamaçtan kayarak yaklaşık 50 metre uzaklığa savruldu. Ev, yapı bütünlüğünü korurken, içerisindeki eşyaların bahçeye dağılması dikkat çekti.

BÖLGEYE HIZLA EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olayın ardından, bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Ekipler, heyelan anında evde kimsenin olmadığını belirleyerek güvenlik önlemleri aldı. Bu durum, olası bir facianın önüne geçilmesine yardımcı oldu. Heyelanlı alanda derin çatlakların oluştuğu gözlemlendi.