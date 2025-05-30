Heyelan Nedeniyle Yol Kapandı

KAPANAN YOLDA HEYELAN DURUMU

Kastamonu’nun Cide ve İnebolu ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu, İlyasbey köyü civarında meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kapanan yolun tekrar ulaşıma açılması için gerekli çalışmaları başlattı. Halen yolda kaymalar devam ederken, ekipler güvenli noktalardan yolu aktif hale getirebilmek için çaba gösteriyor.

TOPRAK KÜTLESİNİN DURUMU

Yolda meydana gelen heyelan sonucunda kopan toprak kütlesinin Karadeniz ile birleştiği bildirildi. Ekiplerin bölgede yürüttüğü çalışmaları, Karayolları 15. Bölge Müdürü Alpaslan Eşlik de yerinde inceledi. Yapılan açıklamada, “Ulaşım, küçük araçlar için İlyasbey köyü mahalle yolu üzerinden sağlanabiliyor, büyük araçlar için ise Cide-Ağlı-Küre-İnebolu-Doğanyurt yolundan alternatif güzergahta devam edilmektedir” denildi.

MUHTARDAN AÇIKLAMALAR

Cide-İnebolu arasında yaklaşık 6 aydır Karayolları ekiplerinin çalışma yürüttüğünü belirten İlyasbey köyü muhtarı Ahmet Sevinç, “Ekipler yolumuzu işler hale getirmişti, ancak dün akşam namazından sonra bu yol tekrar kaymaya başladı. Ekipler çalışmaya devam ediyor ve yolumuzu bayrama kadar yapacaklarını söylüyorlar” şeklinde ifadelerde bulundu. Mevcut yolun yanı başından geçecek yeni bir güzergah için arazi sahibi ile görüşüp izin aldıklarını belirten muhtar, “Ulaşım şu an köy içerisinden sağlanıyor ama bu yol pek verimli değil” sözlerini ekledi.