Heyelan Sebebiyle Cide-Doğanyurt Yolu Kapandı

KASTAMONU’DA HEYELAN MEYDANA GELDİ

Kastamonu ilinde, Doğanyurt ile Cide ilçelerini birbirine bağlayan karayolunda heyelan gerçekleşti. Bu olay nedeniyle yol tamamen ulaşıma kapandı. Olayla ilgili alınan bilgilere göre, Cide-Doğanyurt karayolu üzerindeki İlyasbey köyü civarında son günlerde etkili olan yağışların ardından heyelan oluştu. Bu heyelan, Cide ilçesi ile Doğanyurt ilçesinin bağlantısını kesmiş oldu.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Vatandaşların yaptığı ihbar sonrası, jandarma ekipleri hemen olay yerine yönlendirildi ve heyelan bölgesinde güvenlik önlemleri alındı. Cide Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ile Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü ekipleri, heyelan sonrası hasar gören yolda gerekli çalışmalara hızla başladı.