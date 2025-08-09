“HİÇBİR İŞGAL PLANI KABUL EDİLEMEZ”

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yoğun diplomasi trafiğine devam ediyor. Bu bağlamda, Mısır’a giden Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile bir araya gelirken, sonrasında mevkidaşı Bakan Bedir Abdulati ile buluştu. İkili görüşmenin ardından heyetlerarası toplantıya geçildi ve son olarak bir ortak basın toplantısı gerçekleştirildi.

Gazzeye Yönelik İşgal Planlarına Karşı Duruluyor

İsrail’in Gazze’ye karşı yürüttüğü soykırım politikalarını eleştiren Bakan Fidan, toplantıda şu açıklamalarda bulundu: “Özellikle Batı dünyası, Netanyahu’ya karşı Filistin’in yanında durmanın önemini vurguluyor. Gazze’nin tamamının işgali planına sonuna kadar karşı çıkıyoruz. Bu kararın soykırımcı bir adım olduğunu ifade ediyoruz. İsrail’in soykırımcı politikalarına karşı uluslararası hukuku sonuna kadar koruyacağız. Filistinlileri yok etme çabalarının her zaman karşısında duracağız. Gazzelilerin korunması, insanların huzura ulaşması ve ateşkes sağlanması için koordinasyon içerisindeyiz. Mısır’ın çabalarını takdirle karşılıyoruz, ancak İsrail bu çabaları ısrarla sabote ediyor.”

İsrail’in Yayılmacılığı Tehdit Oluşturuyor

Bakan Fidan, mevcut sorunlara diplomatik ve barışçıl çözümler bulmanın gerekli olduğuna dikkat çekerek, “İsrail’in planları arasında Lübnan ve Suriye’de gördüğümüz üzere işgal ya da bu ülkeleri zayıflatmak yer alıyor. Sadece soykırım değil, İsrail’in bölgedeki yayılmacılığı önemli bir tehdit olmaya başlamıştır.” dedi.

Bu Mesele Tüm Ezilenlerin Meselesi

Fidan, İsrail’in uyguladığı soykırım politikalarının sürekli yeni aşamalara taşındığını vurgulayarak, “İsrail, Gazzelilerin ülkesini terk etmesi için baskı yapıyor. Yardımları engelleyerek Gazzelileri açlıktan öldürmek istiyor. Gazze’yi Filistinsizleştirmek ve kendi yerleşimcilerini yerleştirmeyi hedefliyor. Bu mesele artık sadece Filistinlilerin veya Arap dünyasının değil, dünya üzerindeki tüm ezilenlerin meselesi haline gelmiştir. İsrail’in akıttığı kan, dünyanın her yerindeki katliamların tohumunu sulamaktadır.” şeklinde konuştu.

Zalim Tarihten Silinecektir

Fidan, bu duruma karşı mücadelelerinin süreceğini belirterek, “Pes etmek, umutsuzluk yok. Dünyayı ayağa kaldırmalıyız. Sadece devletler değil, STK’lar da harekete geçmeli. Zulmün ve zalimin uzun süreli hakim olduğu hiçbir yer görülmemiştir. Zalim, zulmüyle tarihten silinecektir. İnsanları keskin nişancılarıyla öldürten Netanyahu zalimliği de bundan muaf değildir.” ifadelerini kullandı.