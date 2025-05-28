Hijyen Kuralı İhlali Belgelendi!

ANTALYA’DA HİJYEN KURALLARINA AYKIRI ÜRETİM

Alanya ilçesi Saray Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde, gıda güvenliği standartlarına uymayan ekipmanlar kullanılarak hijyen kurallarına aykırı üretim yapıldığı tespit ediliyor.

SAĞLIKSIZ ALANDA ŞALGAM ÜRETİMİ YAPILIYOR

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı çevre hijyen ekipleri, gerçekleştirdikleri denetimlerde şalgam üretiminin depo olarak kullanılan sağlıksız bir alanda gerçekleştiğini gözlemliyor. Yapılan incelemelerde, tuvalet ile üretim alanının iç içe olduğu, tuvaletten sızan suyun imalat alanına karıştığı ve tüm gıda ürünlerinin doğrudan yerle temas ettiği belirlendi. Ayrıca iş yerinin genel temizlik kurallarına tam anlamıyla uymadığı da kaydedildi. Denetim sırasında, işletmenin gıda üretimi için gerekli herhangi bir yasal izni bulunmadığı ve iş yeri açma ile çalıştırma ruhsatının da olmadığı ortaya çıkıyor.