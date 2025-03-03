Hilvan’da İş Yerine Silahlı Saldırı: 1 Ölü

ŞANLIURFA’DA SİLAHLI SALDIRI YAŞANDI

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesindeki Yeni Mahalle’de, Mehmet Berzan Toprak’ın bulunduğu iş yerine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle ağır yaralanan 60 yaşındaki Toprak, kanlar içinde yere düştü. Saldırgan ya da saldırganlar, olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar silah seslerini duyup hemen durumu bildirdi. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TOPRAK HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, olay yerinde yapılan kontrolde Mehmet Berzan Toprak’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Toprak’ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin tespit edilip yakalanması için çalışmalara başladı. Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.