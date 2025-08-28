hindistan-17-milyar-dolar-tasarruf-etti

ABD’NİN GÜMRÜK VERGİLERİNİN ETKİLERİ

Hindistan’a %50’ye varan ek gümrük vergileri getiren ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin ihracatını bu mali yıl içinde %40’tan fazla azaltma potansiyeline sahip. Bu durum, yaklaşık 37 milyar dolarlık kayıp anlamına geliyor. Hindistan, Ukrayna savaşı sonrası Rusya’dan petrol alımını artırarak en az 17 milyar dolar tasarruf etmişti. Bu tarifelerin yansımaları uzun vadede hissedilecek ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi için siyasi açıdan zarar verici olabilir. Tekstil, mücevher ve değerli taşlar gibi iş gücü yoğun sektörlerde birçok iş tehlike altında.

RUSYA İLE İLİŞKİLERİN GÖRÜNÜMÜ

Analistler, Hindistan’ın önümüzdeki günlerde vereceği yanıtın, Rusya ile olan uzun süreli ortaklığını şekillendireceğini ve ABD ile karmaşıklaşan ilişkilerini yeniden düzenleyeceğini iletiyor. ABD, bu ilişkileri Çin’in Hint-Pasifik bölgesindeki artan etkisini dengelemek açısından önemli görüyor. Delhi Stratejik ve Savunma Araştırmaları Konseyi kurucusu Happymon Jacob, “Hindistan’ın birkaç yıl boyunca savunma ekipmanları için Rusya’ya ihtiyacı var, uygun fiyatlı petrol bulduğunda buna ihtiyacı var, kıtasal alanda jeopolitik desteğe ve hassas konularda siyasi desteğe ihtiyacı var. Bu da Rusya’yı Hindistan için paha biçilmez kılıyor” diyor. Jacob, Trump döneminde Delhi ile Washington arasındaki zorluklara rağmen ABD’nin Hindistan’ın en önemli stratejik ortağı olmaya devam ettiğini ifade ediyor ve Hindistan’ın biri diğerine tercih etme lüksünün olmadığını belirtiyor.

ENERJİ GÜVENLİĞİ VE TİCARET GÖRÜŞMELERİ

Hindistan hükümetine yakın kaynaklar, Yeni Delhi’nin Washington ile ilişkileri düzeltmek istediğini, ABD’den enerji alımını artırmaya açık olduğunu ancak Rus petrolünü tamamen kesmeye razı olmadığını aktarıyor. Dışişleri bakanı, Salı günü yaptığı açıklamada ticaret, enerji güvenliği (nükleer işbirliği de dahil) ve kritik minerallerin araştırılması üzerine görüşmelerin devam ettiğini duyurdu. Rus ham petrolü, savaş öncesinde sıfıra yakın olan seviyelerden bugünkü toplam alımlarının neredeyse %40’ını oluşturuyor. Analistler, bu ithalatı derhal durdurmanın ekonomik açıdan imkânsız olacağını ve uluslararası kamuoyunda baskıya boyun eğme anlamına geleceğini söylüyor.

PATLAMA RİSKİ VE PETROL FİYATLARI

Hindistan, Rusya’dan alımı durdurursa küresel petrol fiyatlarının üç kat artarak varil başına yaklaşık 200 dolara yükselebileceğini ön görüyor. Ayrıca, Rus petrolünün sunduğu %7’ye kadar olan indirimden de mahrum kalacak. Hindistan, bu gelişmeler sonrası ABD’yi çifte standart uygulamakla suçluyor ve Rusya’dan petrol alımı yüzünden hedef alındığını belirtiyor. Yeni Delhi, Rusya’dan petrol alımlarını artıran Çin gibi ülkelerin cezalandırılmadığını da vurguluyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Hindistan’ı “kazanç sağlamakla” suçlayarak bu durumu “kabul edilemez” olarak nitelendiriyor.

HÜKÜMETİN TAVRI VE ÇİFTÇİLERE DESTEK

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Rusya’dan yapılan ham petrol ithalatının “Hintli tüketiciler için öngörülebilir ve uygun maliyetli enerji sağlamayı” hedeflediğini ifade ediyor. Bu durum, küresel piyasa koşullarının dayattığı bir gereklilik olarak görülüyor. Yeni Delhi, günde yaklaşık 2 milyon varile ulaşan Rus petrol ithalatının durdurulmasının tedarik zincirini bozabileceğini ve yurtiçi akaryakıt fiyatlarını artıracağını belirtiyor. Hindistan, Biden yönetiminin Rusya’dan petrol alımlarını desteklediğini hatırlatıyor ve bu durumun küresel fiyatların istikrarını sağladığını vurguluyor.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Hindistan, çok kutupluluk hedefiyle diplomasi trafiğini artırmaya devam ediyor. Son günlerde üst düzey yetkililerini Rusya’ya gönderdi. Modi, Çin’i yedi yıl aradan sonra bu ay ziyaret edecek. Modi’nin, Pazar günü başlayacak Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi planlanıyor. Ancak Hindistan’ın Çin ile ilişkilerinde temkinli olduğu ve Rusya’nın beklediği gibi bir üçlü zirveyi şu an düşünmediği ifade ediliyor.

KÜRESEL YANSIMALAR VE TİCARETİN GELECEĞİ

Uzmanlar, diğer ülkelerin ABD tarifelerine Hindistan’ın vereceği tepkiye göre pozisyon alabileceğini aktarıyor. Jacob, “Eğer büyük bir ekonomik ve askeri güç olan Hindistan bile ABD’den yoğun baskı görüyorsa, diğer ülkelerin bu baskıya direnme kapasiteleri çok daha az olabilir” diyor. Ayrıca, Trump’ın son adımlarının ABD-Hindistan ilişkilerini 1998’den bu yana en kötü dönemine soktuğunu belirtiyor. Ticaret ve hizmetlerde sorunların yaşanabileceği ifade ediliyor.

HİNDİSTAN’IN RAKİPLERİ

Hindistan bazı tarifelerin geri alınmasını başarabilse bile ticarette birçok sonucu kalıcı olacak. GTRI’nin kurucusu ve eski Hindistan ticaret yetkilisi Ajay Srivastava, “Çin, Vietnam, Meksika, Türkiye ve hatta Pakistan, Nepal, Guatemala ve Kenya gibi rakipler avantaj sağlayabilir. Bu da Hindistan’ın önemli pazarlardan çıkarılmasına yol açabilir” diyor.