Hindistan 17 Milyar Dolar Tasarruf Sağladı

ABD’NİN EK GÜMRÜK VERGİLERİ İTHALATI AZALTACAK

ABD Başkanı Donald Trump’ın Hindistan’dan yapılan ithalatlara %50’ye kadar ek gümrük vergileri getirmesi, bu yıl içinde ülkenin ihracatını %40’tan fazla azaltma potansiyeline sahip. Bu durum, toplamda yaklaşık 37 milyar dolarlık bir kayba neden olabiliyor. Hindistan, Ukrayna savaşının ardından Rusya’dan petrol ithalatını artırarak en az 17 milyar dolar tasarruf etmişti. Ek gümrük vergilerinin etkileri uzun süre hissedilecek ve bu durum, Başbakan Narendra Modi için siyasi olarak olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Tekstil, mücevher ve değerli taşlar gibi emek yoğun sanayilerde birçok iş riske girecek.

HİNDİSTAN’IN CEVABI ÖNEMLİ

Analistler, Hindistan hükümetinin önümüzdeki günlerde vereceği yanıtın, Rusya ile köklü ortaklığını nasıl şekillendireceğini ve ABD ile karmaşıklaşan ilişkilerini nasıl yeniden yapılandıracağını belirleyeceğini ifade ediyor. Washington, bu ilişkileri Çin’in Hint-Pasifik’teki artan etkisini dengelemek amacıyla kritik buluyor. Delhi Stratejik ve Savunma Araştırmaları Konseyi’nin kurucusu Happymon Jacob, “Hindistan’ın birkaç yıl boyunca savunma ekipmanları için Rusya’ya ihtiyacı var, uygun fiyatlı petrol bulduğunda buna ihtiyacı var…” diyerek Rusya’nın Hindistan için değerli bir ortak olduğunu belirtti. Jacob, “Trump döneminde Delhi ile Washington arasındaki zorluklara rağmen ABD, Hindistan’ın en önemli stratejik ortağı olmaya devam ediyor. Hindistan’ın henüz birini diğerine tercih etme lüksü yok” dedi.

Hindistan hükümetinden elde edilen bilgilere göre, Yeni Delhi Washington ile ilişkileri yeniden inşa etmek istiyor. Ayrıca ABD’den enerji alımını artırmaya istekli olduklarını, fakat Rus petrolünü tamamen durdurma konusunda isteksiz olduklarını ifade ediyor. Dışişleri Bakanı, ABD ile ticaret, enerji güvenliği ve kritik minerallerin araştırılması konularında görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

PETROL FİYATLARI ÜZERİNE ETKİLER

Rus ham petrolü, savaş öncesinde sıfıra yakın seviyelerden Hindistan’ın toplam alımlarının yaklaşık %40’ını oluşturuyor. Analistler, bu ithalatı anında durdurmanın hem ekonomik açıdan imkânsız olduğunu hem de uluslararası baskıya boyun eğmek anlamına geleceğini vurguluyor. Hindistan’ın alımları, Modi’nin memleketi Gujarat’taki Reliance Industries tarafından yönetiliyor. Hindistan hükümeti iç raporlarına göre, küresel petrol fiyatları, Hindistan Rusya’dan alımı durdurursa üç kat artarak varil başına yaklaşık 200 dolara yükselebilir. Ayrıca Hindistan, Rus petrolünün sunduğu indirimden de mahrum kalacak.

Hindistan, ABD’yi çifte standart uygulamakla suçluyor ve Rusya’dan petrol ithalatı nedeniyle kendisinin hedef alındığını, ABD’nin ise hâlâ Russya’dan uranyum ve diğer şeyler almayı sürdürdüğünü belirtiyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Hindistan’ı Rus petrol alımlarını artırdığı için “kabul edilemez” bir durumla suçladı. Hindistan Dışişleri Bakanlığı ise Rusya’daki petrol alımının “Hintli tüketiciler için öngörülebilir ve uygun maliyetli enerji sağlamayı amaçladığını” açıkladı.

ÇOK TARAFLI DİPLOMASİ ADIMLARI

Hindistan’ın çok kutupluluk hedefi doğrultusunda diplomasi trafiğini hızlandırdığı ve son zamanlarda üst düzey yetkililerini Rusya’ya gönderdiği biliniyor. Modi, yedi yılı aşkın bir sürenin ardından bu ay ilk kez Çin’i ziyaret edecek. Hindistan-Çin ilişkileri, 2020’deki ölümcül sınır çatışmasının ardından yaklaşık bir yıl önce yumuşamaya başlamıştı. Modi’nin, Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesinde Şi Cinping ve Vladimir Putin ile görüşmesi bekleniyor. Kaynaklar, Hindistan’ın Çin ile ilişkilerinde hâlâ temkinli olduğunu ve Rusya’nın istediği gibi bir üçlü zirve düşünmediğini aktarıyor.

KÜRESEL YANSIMALAR VE SONUÇLAR

Uzmanlar, diğer ülkelerin ABD tarifelerine Hindistan’ın vereceği tepkiye göre pozisyon alabileceğini belirtiyor. Jacob, “Eğer yükselen büyük bir ekonomik ve askeri güç olan Hindistan bile ABD’den yoğun baskı görüyorsa, diğer ülkelerin bu baskıya direnecek kapasiteleri çok daha az olabilir” diyerek mevcut dinamiklerin Çin’in potansiyel bir denge unsuru olabileceği yönünde yorumlar yapıyor. ABD-Hindistan ilişkileri, Trump’ın son hamleleriyle 1998’deki nükleer denemeler nedeniyle uygulanan yaptırımlar dönemindeki en kötü durumuna gelmiş durumda.

Hindistan’ın ticari ilişkileri etkilenirken, bazı rakip ülkeler bunun avantajını elde edebilir. GTRI’nin kurucusu ve eski Hindistan ticaret yetkilisi Ajay Srivastava, “Çin, Vietnam, Meksika, Türkiye ve diğer bazı ülkeler avantaj sağlayabilir…” ifadesiyle Hindistan’ın ticaret alanında dışlanma riski taşıdığını dile getiriyor.