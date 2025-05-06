Hindistan’a Ait 2 Savaş Uçağı Düşürüldü!

Pakistan ordusunun sözcüsü, Hindistan’ın kısa bir süre önce Pakistan topraklarına üç ayrı bölgeden füze saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu. Pakistan ordusuna bağlı Servisler Arası Halkla İlişkiler (ISPR) Direktörü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan’ın Bahwalpur, Muzaffarabad ve Kotli bölgelerine yönelik füze saldırısını açıklarken, “Tüm jetlerimiz havadadır. Bu, Hindistan’ın hava sahası içinden gerçekleştirilen utanç verici ve korkakça bir saldırıdır. Pakistan bu saldırıya kendi seçtiği bir zamanda ve yerde karşılık verecek. Bu provokasyon cevapsız kalmayacak” ifadelerini kullandı. İlk belirlemelere göre saldırılarda en az 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi ise yaralandı. Ayrıca, Pakistan güvenlik kaynakları, Hindistan’a ait 2 savaş uçağının düşürüldüğünü bildirdi.

Hindistan: Sindoor Operasyonu’nu Başlattı

Hindistan, Cemmu Keşmir bölgesindeki terör saldırısına karşılık olarak Sindoor Operasyonu’nu başlattığını duyurdu. Yapılan açıklamada, 9 bölgenin hedef alındığı ifade edilirken, Pakistan’a ait hiçbir askeri tesisin hedef alınmadığı vurgulandı. Hindistan hükümetinden, “Eylemlerimiz odaklı, ölçülü ve çatışmaya yol açmayacak şekildeydi” açıklaması yapıldı.

Keşmir Saldırısı Tansiyonu Yükseltti

Keşmir’de 26 Hindistanlı turistin saldırı kurbanı olmasının ardından Hindistan ile Pakistan arasında tansiyon artmıştı. Nükleer güce sahip bu iki komşu ülke arasındaki ilişkiler, son yılların en düşük seviyesine gerileyerek ciddi bir gerginlik yaşanmasına sebep oldu. Bölgedeki sınır çatışmaları zaman zaman devam ederken, iki ülke karşılıklı olarak hava sahalarını da kapatmış durumda.