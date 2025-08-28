Dünya

Hindistan Barajları Açıldı, Pakistan Suya Gömüldü

hindistan-barajlari-acildi-pakistan-suya-gomuldu

MUSON YAĞMURLARININ ETKİSİ

Muson yağmurlarının etkili olduğu Ravi, Chenab ve Sutlej nehirlerindeki barajlarda biriken fazla suyun boşaltılması kararı alındı. Hindistan’ın aldığı bu karar sonrasında Pakistan’ın Pencap eyaletinde sel felaketi meydana geldi. Resmi yetkililer, sel olayında 22 kişinin yaşamını yitirdiğini, birçok kişinin ise kaybolduğunu aktarıyor ve yaklaşık 600 bin kişinin tahliye edildiğini belirtiyor.

SEL FELAKETİNİN SONUÇLARI

Yüzlerce köy, meydana gelen sel sebebiyle su altında kalırken, tarım alanlarının da büyük zarar gördüğü ifade ediliyor. Ayrıca, birkaç köprünün yıkılmasıyla birlikte, nehirlerin yüksek debisi nedeniyle taşma riskinin devam ettiği değerlendiriliyor.

