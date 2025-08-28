Hindistan Barajları Açtı, Pakistan Selde Kaldı

SEL FELAKETİ PENCAP’TA YAŞANIYOR

Muson yağmurlarının etkisiyle Ravi, Chenab ve Sutlej nehirlerinde biriken fazla suyun boşaltılması kararı alındı. Hindistan’ın bu hamlesinin ardından Pakistan’ın Pencap eyaletinde büyük bir sel felaketi meydana geldi. Yetkililer, “Sel nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kayboldu ve yaklaşık 600 bin kişi tahliye edildi” şeklinde açıklama yaptı.

KÖYLER SU ALTINDA KALDI

Sel felaketi sonucu yüzlerce köy su baskınına uğradı. Tarım alanlarında da büyük hasar oluştu ve birkaç köprü yıkıldı. Nehirlerin yüksek debisinin taşma riskinin sürmeye devam ettiği bildiriliyor. Bu gelişmeler, bölgedeki durumu daha da zorlaştırıyor ve acil önlemler alınması gerektiğini ortaya koyuyor.