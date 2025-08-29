Dünya

Hindistan Barajları Boşaldı, Pakistan Sel Döneminde

SEL FELAKETİNE NEDEN OLAN BARAJ BOŞALTIMI

Muson yağmurlarının etkisiyle Ravi, Chenab ve Sutlej nehirlerinde biriken fazla suyun boşaltılması kararı alındı. Hindistan’ın bu adımı sonrasında Pakistan’ın Pencap eyaletinde ciddi bir sel felaketi ortaya çıktı. Yetkililer, sel sonuçlarıyla birlikte 22 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin kaybolduğunu ve yaklaşık 600 bin kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

KÖYLER SU ALTINDA, TARIM ALANLARINA ZARAR

Sel felaketi esnasında yüzlerce köy su altında kalırken, tarım alanları da büyük zarar gördü. Ayrıca, birkaç köprünün yıkıldığı bildirilmekte. Nehirlerdeki yüksek debi nedeniyle taşma riskinin sürdüğü ifade ediliyor.

Magazin

Mehmet Ali Erbil Evlendi, Serdar Ortaç Katılmadı

Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil, Gülseren Ceylan ile yaptığı altıncı evliliğini Yeniköy'deki evinin bahçesinde gerçekleştirdi. Nikah törenine katılamayan Serdar Ortaç'a sert eleştirilerde bulundu.
Ekonomi

İşsizlik Temmuz’da Düştü: 2 Milyon 828 Bin

Temmuz 2025 Hanehalkı İşgücü Araştırması'na göre Türkiye’de işsiz sayısı 2 milyon 828 bine geriledi. Genel işsizlik oranı %8, kadınların işsizlik oranı ise %10,9 olarak belirlendi.

