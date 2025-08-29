Hindistan Barajları Boşaldı, Pakistan Sel Döneminde

SEL FELAKETİNE NEDEN OLAN BARAJ BOŞALTIMI

Muson yağmurlarının etkisiyle Ravi, Chenab ve Sutlej nehirlerinde biriken fazla suyun boşaltılması kararı alındı. Hindistan’ın bu adımı sonrasında Pakistan’ın Pencap eyaletinde ciddi bir sel felaketi ortaya çıktı. Yetkililer, sel sonuçlarıyla birlikte 22 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin kaybolduğunu ve yaklaşık 600 bin kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

KÖYLER SU ALTINDA, TARIM ALANLARINA ZARAR

Sel felaketi esnasında yüzlerce köy su altında kalırken, tarım alanları da büyük zarar gördü. Ayrıca, birkaç köprünün yıkıldığı bildirilmekte. Nehirlerdeki yüksek debi nedeniyle taşma riskinin sürdüğü ifade ediliyor.