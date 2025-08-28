Hindistan Barajlarını Boşalttı, Pakistan Sulara Gömüldü

MUSON YAĞMURLARI VE BARAJLARDAKİ SU BOŞALTIMI

Muson yağmurlarının etkili olduğu Ravi, Chenab ve Sutlej nehirlerinde biriken fazla suyun boşaltılması kararı alındı. Bu durum, Hindistan’ın aldığı bir önlem olarak öne çıkıyor.

PAKİSTAN’DA SEL FELAKETİ VE KAYIPLAR

Hindistan’ın bu hamlesinin ardından Pakistan’ın Pencap eyaletinde büyük bir sel felaketi yaşanıyor. Yetkililer, bu felaket nedeniyle 22 kişinin hayatını kaybettiğini, birçok kişinin kaybolduğunu ve yaklaşık 600 bin kişinin tahliye edildiğini aktarıyor. Yüzlerce köy su altında kalıyor ve tarım arazileri ciddi şekilde zarar görüyor. Ayrıca, birkaç köprünün de yıkıldığı bildiriliyor. Nehirlerin yüksek debisi nedeniyle taşma riski hala devam ediyor.