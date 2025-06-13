Hindistan’da Düşen Uçağın Bakımı Yalanlandı

HİNDDİSTAN’DA UÇAK KAZASI

Geçtiğimiz gün Hindistan’da Boeing 787-8 tipi bir yolcu uçağı, kalkış esnasında alev alarak yere çakıldı. Bu kaza sonucu 241 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Olaydan sonra, düşen uçağın bakımlarının bir Türk firması tarafından yapıldığına yönelik iddialar gündeme geldi. Ancak İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden bir açıklama yapıldı.

DEZENFORMASYON AÇIKLAMASI

DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Air India’ya ait bir yolcu uçağının kalkış yaparken düşmesi sonrası ortaya atılan, ‘Boeing 787-8 tipi yolcu uçağının bakımları Turkish Technic tarafından yapıldı’ iddiası doğru değildir” denildi. Açıklamada, düşen uçağın bakımlarının Turkish Technic tarafından yapıldığına dair bilginin Türkiye-Hindistan ilişkilerine dair kamuoyunu “manipüle etmeye yönelik” bir dezenformasyon olduğuna dikkat çekildi. İki firma arasında yapılan anlaşmaların sadece B777 tipi geniş gövde uçakların bakımını içerdiği, kazaya karışan Boeing 787-8 Dreamliner’ın bu anlaşmanın dışında olduğu ifade edildi. Ayrıca, Turkish Technic tarafından bugüne kadar bu tipte bir Air India uçağına bakım yapılmadığı belirtildi.

HINDİSTAN HALKINA DESTEK AÇIKLAMASI

Açıklamanın devamında, Hindistan halkının acısının içtenlikle paylaşıldığı vurgulandı. “Düşen uçağın son bakımlarının hangi firma tarafından yapıldığı tarafımızca bilinmekle birlikte, başkaca değerlendirmelere konu olmaması adına bu hususta açıklama yapmak ilgimiz dışındadır” ifadesi kullanıldı. Türkiye’nin itibarına yönelik olumsuz hareketlerin takip edileceği bildirildi. Son olarak, Türk milleti olarak Hindistan halkının acısının paylaşıldığı ifade edildi.