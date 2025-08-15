Hindistan’da Sel 40 Hayat Kaybı

SEL FELAKETİ HAKKINDAKİ AÇIKLAMALAR

Hindistan’ın Cemmu ve Keşmir eyaletlerinde meydana gelen şiddetli yağışlar neticesinde sel felaketi yaşandı. Yetkililer, Cemmu ve Keşmir’in Kishtwar bölgesindeki Chashoti köyünde gerçekleşen sel olayında en az 40 kişinin hayatını kaybettiğini, bu kişiler arasında 2 ordu mensubunun da bulunduğunu duyurdu. Ayrıca, 120’den fazla kişinin yaralandığı, 220’den fazla kişinin ise kaybolduğu bildirildi. Kurtarma Çalışmaları devam etmekte.

Kurtarma Çalışmalarında İlerleme

Yetkililer, Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF) ve Eyalet Afet Müdahale Gücü (SDRF) ile birlikte asker, polis ve yerel gönüllülerin katıldığı kurtarma faaliyetlerinde 120 kişinin başarıyla kurtarıldığını aktardı. Bu süreçte bir aşevinin de gıda dağıtımı yaptığı, ancak dağıtım esnasında bazı kişilerin sel akıntısına kapıldığı kaydedildi. Yaralıların durumunun ağır seyretmesi nedeniyle ölü sayısının artması bekleniyor.

Hindistanlı Liderlerden Taziye Mesajları

Hindistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama, hükümetin durumu sürekli takip ettiğini ve her koşulda Cemmu ve Keşmir’de yaşayanlarla dayanışma içerisinde olduğunu vurguladı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Cumhurbaşkanı Draupadi Murmu, sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti. Modi, “Afetten etkilenen herkese en kısa zamanda yardım ulaştırılması için gereken bütün çabaları sarf ediyoruz” şeklinde açıklamada bulundu.