Hindistan’da Sel: 40 Ölü, 120 Yaralı

HİNDİSTAN’DA SEL FELAKETİ

Hindistan’ın Cemmu ve Keşmir eyaletlerinde meydana gelen şiddetli yağışlar sonucunda sel felaketi ortaya çıktı. Yetkililer, Cemmu ve Keşmir’in Kishtwar bölgesindeki Chashoti köyünde gerçekleşen selde, 2’si ordu mensubu olmak üzere en az 40 kişinin yaşamını yitirdiğini, 120’den fazla kişinin yaralandığını ve 220’den fazla kişinin kaybolduğunu bildirdi. Ayrıca, Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF) ve Eyalet Afet Müdahale Gücü’nün (SDRF) yanı sıra asker, polis ve yerel gönüllülerin katıldığı kurtarma çalışmalarında 120 kişinin kurtarıldığı duyuruldu. Sel sırasında bir aşevinin gıda dağıtımı yaptığı ve dağıtım sırasında selin akıntısına kapılan kişilerin olduğu da bildirildi. Yaralıların durumunun ağır olduğu ve ölü sayısının artmasının beklenildiği belirtiliyor.

LİDERLERDEN TAZİYE VE DESTEK MESAJI

Hindistan İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, hükümetin durumu yakından izlediği ve her durumda Cemmu ve Keşmir halkı ile dayanışma içinde olduğu vurgulandı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Cumhurbaşkanı Draupadi Murmu da sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti. Modi, “Afetten etkilenen herkese en kısa zamanda yardım ulaştırılması için gereken bütün çabaları sarf ediyoruz” dedi.