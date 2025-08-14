Hindistan’da Sel: 40 Ölü, 120 Yaralı

HİNDİSTAN’DA ŞİDDETLİ YAĞIŞLARDAN SONRA SEL FELAKETİ

Cemmu ve Keşmir’de meydana gelen yoğun yağışlar, felakete yol açarak sel olayına neden oldu. Yetkililer, bu sel felaketi nedeniyle Kishtwar bölgesindeki Chashoti köyünde 2’si ordu mensubu olmak üzere en az 40 kişinin hayatını kaybettiğini, 120’den fazla kişinin yaralandığını ve 220’den fazla kişinin kaybolduğunu bildirdi. Ayrıca, kurtarma çalışmalarına katılan Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF), Eyalet Afet Müdahale Gücü (SDRF), asker, polis ve yerel gönüllülerin 120 kişiyi kurtardığını aktardı. Sel sırasında bir aşevinin gıda dağıtımının gerçekleştirdiği ve dağıtım yapılan kişilerin selin akıntısına kapıldığı da belirtildi. Yaralıların durumunun ağır olması nedeniyle ölü sayısının artabileceği ifade edildi.

HİNDİSTANLI LİDERLER TAZİYE MESAJI YAYINLADI

Hindistan İçişleri Bakanlığı, hükümetin durumu dikkatle takip ettiğini ve her koşulda Cemmu ve Keşmir’deki halkla dayanışma içinde olduğunu duyurdu. Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Cumhurbaşkanı Draupadi Murmu, sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti. Modi, “Afetten etkilenen herkese en kısa zamanda yardım ulaştırılması için gereken bütün çabaları sarf ediyoruz” diyerek, devletin kararlılığını vurguladı.