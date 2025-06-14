Hindistan’da Uçak Bakımı Yalanlandı

HINDISTAN’DA BOEING 787-8 UÇAĞI KAZASI

Hindistan’da yakın zamanda meydana gelen bir olayda, Boeing 787-8 tipi yolcu uçağı kalkış esnasında alev alarak yere çakıldı. Bu üzücü kazada toplamda 241 kişi hayatını kaybetti. Olay sonrası düşen uçağın bakımlarının bir Türk firması tarafından yapıldığına dair bazı iddialar ortaya atıldı. Bu konuyla ilgili ise İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bir açıklama yaptı.

HAVA TAŞIMACILIĞI SÜRECİNDE DEZENFORMASYON

DMM’nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Air India’ya ait bir yolcu uçağının kalkış yaparken düşmesi sonrası ortaya atılan, ‘Boeing 787-8 tipi yolcu uçağının bakımları Turkish Technic tarafından yapıldı’ iddiası doğru değildir” ifadesi kullanıldı. Düşen uçağın bakımının Turkish Technic tarafından yapıldığına dair iddialar, Türkiye-Hindistan ilişkilerini manipüle etmeye yönelik bir dezenformasyon olarak nitelendirildi. Yapılan açıklamada, Air India ile Turkish Technic arasında 2024 ve 2025 yıllarında yapılacak anlaşmalar kapsamında yalnızca B777 tipi geniş gövde uçakların bakımlarının yapılacağı belirtildi. Kazanın konusu olan Boeing 787-8 Dreamliner uçağı, bu anlaşmanın kapsamı dışındadır. Ayrıca, Turkish Technic’in bugüne kadar bu tipte bir Air India uçağı için bakım gerçekleştirmediği vurgulandı.

HINDISTAN HALKININ ACISI PAYLAŞILIYOR

Açıklamanın devamında, Hindistan halkının acısının içtenlikle paylaşıldığı ifade edildi. Düşen uçağın son bakımlarının hangi firma tarafından yapıldığı bilinmesine rağmen, bu konuyla ilgili daha fazla değerlendirme yapmanın ilgileri dışında olduğu belirtildi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye’yi uluslararası düzeyde temsil eden markaların itibarını zedelemeye yönelik girişimleri takip edeceğini ve gerekli önlemleri almaya devam edeceğini açıkladı. Türk milletinin Hindistan halkının acısını içtenlikle paylaştığı da dile getirildi.