Hindistan ‘dan Füze Saldırısı Gerçekleşti

PAKİSTAN ORDUSUNDAN AÇIKLAMA

Pakistan ordusunun sözcüsü, Hindistan’ın kısa bir süre önce Pakistan’a üç farklı bölgeden füze saldırısı düzenlediğini açıkladı. Pakistan ordusuna ait Servisler Arası Halkla İlişkiler (ISPR) Direktörü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan’ın Bahwalpur, Muzaffarabad ve Kotli bölgelerine yönelik füze saldırısını duyurdu. Chaudhry, “Tüm jetlerimiz havadadır. Bu, Hindistan’ın hava sahası içinden gerçekleştirilen utanç verici ve korkakça bir saldırıdır. Pakistan bu saldırıya kendi seçtiği bir zamanda ve yerde karşılık verecek. Bu provokasyon cevapsız kalmayacak” ifadelerini kullandı. İlk verilere göre, saldırılarda en az 3 kişi yaşamını yitirdi ve 12 kişi yaralandı. Ayrıca, Pakistan güvenlik kaynakları, Hindistan’a ait 2 savaş uçağının düşürüldüğünü bildirdi.

HİNDİSTAN’DAN YENİ OPERASYON

Hindistan, Jammu Keşmir bölgesindeki terör saldırısına karşılık olarak “Sindoor Operasyonu”nu başlattığını duyurdu. Saldırının 9 bölgeyi hedef aldığı belirtilirken, Pakistan’a ait hiçbir askeri tesisin hedef alınmadığı vurgulandı. Hindistan hükümeti, “Eylemlerimiz odaklı, ölçülü ve çatışmaya yol açmayacak şekildeydi” açıklamasını yaptı.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TANSİYON ARTIYOR

Keşmir’de meydana gelen saldırıda 26 Hindistanlı turistin yaşamını yitirmesi, Hindistan ile Pakistan arasındaki tansiyonu yükseltmişti. Nükleer güce sahip bu iki komşu ülke arasındaki ilişkiler, son yılların en düşük seviyesine gerilemiş durumda. Bölgedeki sınır çatışmaları zaman zaman devam ederken, her iki ülke de karşılıklı olarak hava sahalarını kapatmıştı.