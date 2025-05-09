Hindistan-Pakistan Geriliminde ABD Müdahil Olmayacak

ABD BAŞKAN YARDIMCISI JD VANCE’DEN AÇIKLAMALAR

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Hindistan ile Pakistan arasındaki artan gerilime ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Vance, Fox News kanalında gerçekleştirdiği röportajda, bu durumun ABD’nin ilgisini çekmediğini ve Washington’un tarafsız kalmayı tercih edeceğini belirtti. Ayrıca, ABD’nin her iki ülkeyi de silah bırakmaya zorlayamayacağını ve gerilimin daha büyük bir bölgesel çatışmaya veya nükleer savaşa dönüşmemesi konusunda umutlu olduklarını ifade etti.

HİNDİSTAN’IN PAKİSTAN’A YAPTIĞI MISLİ KONTROLÜ

Hindistan, 22 Nisan’da Pahalgam bölgesinde meydana gelen ve 26 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısına karşılık olarak 6 Mayıs’ta Pakistan topraklarına ve Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları gerçekleştirdi. Hint ordusu, “terör yapılanması” olarak tanımladığı 9 hedefin imha edildiğini bildirdi. Öte yandan, İslamabad yönetimi bu saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını ve 31 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

PAKİSTAN’DAN GELEN CEVAPLAR VE ASKERİ KAYIPLAR

Pakistan ordusu, Hindistan’ın saldırısı esnasında 5 savaş uçağını düşürdüğünü belirtti. Ancak, Yeni Delhi yönetimi bu iddiaları doğrulamadı. Bunun yanı sıra, Pakistan ordusu 8 Mayıs’ta Hindistan’a ait 25 “Harop” SİHA’sını etkisiz hale getirdiğini duyurdu. ABD’nin bu gerilime müdahil olmama kararı, Güney Asya’daki güç dengesinin değişmesine ve bölgesel güvenlik politikalarının yeniden şekillenmesine yol açabilir.