Hindistan, Uçak Düşürülmediğini Açıkladı

Hindistan, Pakistan’ın iddialarını yalanlayarak herhangi bir savaş uçağının düşmediğini savunuyor.

Pakistan’IN MİSİLLEMESİ VE HAVA SAHASINI KAPATMASI

Pakistan ordusu, Hindistan’a yönelik gerçekleştirdiği misilleme operasyonunda bir Hindistan karargahını hedef aldığını bildirdi. Ancak karargahın konumuna dair ayrıntıların verilmediği ifade ediliyor. Ayrıca Pakistan, hava sahasını 48 saat süreyle kapatarak tüm iç ve dış hat uçuşlarını askıya aldı.

HİNT ORDUSUNDAN AÇIKLAMA

Hindistan basınında yer alan haberlere göre, Hindistan Ordusu Pakistan’ın Cammu Keşmir sınırındaki pozisyonlardan ateş açtığını duyurdu. Hindistan ayrıca, Pakistan ve Azad Keşmir’deki hedeflere yönelik askeri operasyonlar başlattı. Bu gelişmeler çerçevesinde Pakistan sınırına yakın Amritsar kentinde eğitim faaliyetlerine ara verildi.

GERİLİMİN KAYNAĞI: 22 NİSAN SALDIRISI

Hindistan, 22 Nisan’da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına misilleme olarak 6 Mayıs’ta Pakistan topraklarına ve Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları gerçekleştirdi. Pakistan ordusu, bu saldırılarda ölü sayısının 26’ya yükseldiği ve 46 kişinin yaralandığını doğruladı.

TÜRKİYE’NİN DİPLOMATİK GİRİŞİMİ

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme sonrasında Pakistan Dışişleri Bakanı, Hindistan’ın saldırganlık eylemlerinin Pakistan’ın egemenliğini ihlal ettiğini ve Birleşmiş Milletler ile uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti. Pakistan, Hindistan’ın bu tavrını kesin bir biçimde reddettiğini açıkladı.