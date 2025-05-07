Hindistan, Uçak Düşürülmediğini İddia Etti

HİNDİSTAN’DAN AÇIKLAMALAR

Hindistan, Pakistan’ın ileri sürdüğü iddiaları yalanlayarak herhangi bir savaş uçağının düşürülmediğini savunuyor. Bu açıklamalar, iki ülke arasındaki gerilimi daha da artırıyor.

PAKİSTAN’IN MISILLEME OPERASYONU

Pakistan ordusu, Hindistan’a karşı gerçekleştirdiği misilleme operasyonunda bir Hindistan birliğinin karargahını hedef aldığını duyurdu. Ancak, bu karargahın tam konumuna dair herhangi bir detay paylaşılmadı. Ayrıca, Pakistan hava sahasını 48 saatliğine kapatmış ve tüm iç ile dış hat uçuşlarını askıya almış durumda.

HİNT ORDUSU’DAN AÇIKLAMA

Hindistan basınında yer alan bilgilere göre, Hindistan Ordusu Pakistan’ın Cammu Keşmir sınırındaki mevzilerden ateş açtığını bildirdi. Hindistan, bunun yanı sıra Pakistan ve Azad Keşmir’deki hedeflere yönelik askeri operasyon başlatmış durumda. Bu gelişmelerle birlikte, Pakistan sınırına yakın Amritsar kentinde eğitime ara verildi.

GERİLİMİN NEDENİ: 22 NİSAN SALDIRISI

Hindistan, 22 Nisan’da Pahalgam bölgesinde meydana gelen ve 26 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısına misilleme olarak 6 Mayıs’ta Pakistan topraklarına ve Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi. Pakistan ordusu, bu 6 Mayıs saldırılarında ölü sayısının 26’ya ulaştığını ve 46 kişinin yaralandığını doğruladı.

TÜRKİYE’DEN DİPLOMATİK GİRİŞİM

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Pakistan Dışişleri Bakanı, Hindistan’ın saldırganlık eylemlerinin Pakistan’ın egemenliğini ihlal ettiğini ve Birleşmiş Milletler ile uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti. Pakistan, Hindistan’ın bu tutumunu kesin bir dille reddettiğini ifade etti.