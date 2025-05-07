Hindistan Ve Pakistan Güç Dengelemesi

GERİLİM VE ÇATIŞMALAR YAŞANIYOR

Hindistan ile Pakistan arasındaki yüksek gerilim çatışmalara yol açtı. Bu bölgesel durum, birçok ülke için kaygı sebebi oldu ve nükleer silahlara sahip olan bu iki ülkede çeşitli patlama sesleri duyuldu. Hindistan, Pakistan’da terör altyapılarını hedef aldığını iddia etti. Pakistan ise yaptığı açıklamada, sivil yerleşimlerin hedef alındığını ve 5 Hint savaş uçağının düştüğünü aktardı.

SADECE SAYILARLA DEĞİL, İNSANLARLA DA YÜKSEK KAYIP

Hindistan’ın gerçekleştirdiği füze saldırıları sonucunda 26 kişinin hayatını kaybettiği ve 46 kişinin yaralandığı bildirildi. Pahalgam’da meydana gelen terör saldırısının ardından iki ülke savaşın eşiğine geldi. Asya’da yaşanan bu olumsuz gelişmeler, nükleer tehditler bağlamında dikkate alınıyor. Hindistan ve Pakistan’ın askeri güç dengeleri, uzmanlar tarafından dikkatle değerlendiriliyor.

ASKERİ GÜCÜN TEMELLERİ

Dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri olan Hindistan’da aktif ordu personeli sayısı 1 milyon 455 bini geçti. Öte yandan, Pakistan ordusunun ise 700 bin kadar askeri bulunduğu belirtildi. ABD merkezli Global Firepower’ın 2025 yılı raporuna göre Hindistan, dünyanın en güçlü orduları arasında 4. sırada yer alıyor. Pakistan ise bir dönem bu listede ilk 10’a girmeyi başarmıştı. Konvansiyonel silahlar açısından Hindistan, 9 bin 743 top ile avantajlı konumda. Pakistan ordusu ise 4 bin 619 top ile yetinmek durumunda kalıyor.