Hira’nın Ölümü Arkadaş Kurbanıydı

DEHŞET VEREN OLAYIN DETAYLARI

Olay, 31 Ağustos gecesi Toroslar ilçesinde meydana geldi. Hira Aygar, başından tabanca ile vurulmuş bir şekilde ağır yaralı olarak Mersin Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Aygar’ı hastaneye götüren erkek arkadaşı H.A.Ş., hastane polisine “Hira yaklaşık 2 aydır kız arkadaşımdır. Beraber asker eğlencesine gitmiştik. Bu sırada yanımdaki tabancayla havaya ateş ettim. Dönüşte ise arkadaşım N.Ç. ve M.Z. ile eve dönerken Akbelen Mahallesi Sebahattin Çakmakoğlu Caddesi’nde bir markette durduk. Araçtan indik. Bu sırada araçta kalan Hira, tabancayı alıp başına ateş etti” ifadelerini verdi.

ÇELİŞKİLİ İFADELER VE GÖZALTI

Cinayet Büro Amirliği ekibi, M.Z. (27) ve N.Ç. (20) ile ilgili çelişkili ifadeleri inceleyerek çalışma başlattı ve üç şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli H.A.Ş. ise ikinci ifadesinde, şakalaşmak amacıyla boş sandığı tabancayı kız arkadaşının alnına dayadığını ve tetiğe bastığını, olaydan hemen sonra hastaneye gitmediklerini, Hira Aygar’ı önce Yenişehir ilçesi Fuat Moral Mahallesi’nde Müftü Deresi üst tarafında bir yere bıraktıklarını belirtti. Bu yerde yapılan aramada kan izi bulundu. Otopsi işlemlerinin ardından Hira Aygar, yakınları tarafından alınarak toprağa verildi.

AİLENİN ACI İFADESİ

Hira Aygar’ın Akbelen Mahallesi’ndeki gözü yaşlı annesi Gülten Tan, kızının arkadaş kurbanı olduğunu dile getirdi. Tan, “Olay günü yayladaydık. Eve geldiğimde kızımı aradım, asker eğlencesindeydi. ‘Geç kalma eve gel’ dedim. Yorgundum uyuyakalmışım. Telefonum çaldı, açtım. Polisler, ‘Kızınız trafik kazası geçirdi başınız sağ olsun’ dediler. Yüreğim yandı. Çiçeğimi benden kopardılar. Çocuğumun hayatını söndürdüler. Arkadaşları arabada katletmiş. Başka çiçekler, başka çocuklar solmasın. Benim çocuğum gitti, başka annelerin yüreği yanmasın ne olur” diyerek acısını dile getirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.