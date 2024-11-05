“Hırsız Kadını Takip Edip Yakaladı”

OLAYIN GERÇEKLEŞİMİ

Bugün sabah saatlerinde Yüzyıl Mahallesi’nde yaşanan bir olayda, iddiaya göre iki şüpheli kadın, sabah saatlerinde bir binaya hırsızlık amacıyla girdi. Ev sahibi Melek Yavuz, kadınlardan birini fark ettiğinde, kadınlar hızlıca kaçmaya başladı.

YAKALAMA ANI

Kadınlardan birisi hızla uzaklaşırken, A.M. isimli şüpheli daire sahibi Yavuz tarafından düştürüldü. Olay sırasında çevredeki vatandaşlar, A.M.’yi yakalamayı başardı.

POLİS MÜDAHALESİ

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri yönlendirildi. A.M., ekipler tarafından gözaltına alındı, diğer kadının yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Olay anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.