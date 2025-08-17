Hız Sınırlama Levhaları Yeniden Değerlendirilecek

KARAYOLLARINDAKİ YENİ HIZ SINIRLAMA UYGULAMALARI

Karayollarında hız sınırlama uygulamalarında yeknesaklık sağlamak amacıyla hazırlanmış genelge Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu genelge çerçevesinde; hız sınırı levhaları, hız sınırı sonu işaretleri ve diğer trafik işaretlemeleri mevcut standartlarla uyum, konum, gereklilik ve görünürlük açısından yeniden değerlendirilecek. Ülke genelinde, yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollar başta olmak üzere hız sınırlarını düşüren işaretleme uygulamaları gözden geçirilecek.

HEMZEMİN YAYA GEÇİTLERİ VE KOORDİNASYON

Meskun mahal dışındaki hemzemin yaya geçitleri, standartlara uygunluk açısından incelenecek. Okul ve hastane gibi özel alanlar dışında kalan hemzemin yaya geçitleri kaldırılacak. Bu çalışmalar, İçişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın koordinasyonunda, Adalet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Milli Eğitim, Sağlık, Tarım ve Orman bakanlıkları ile belediyeler ve diğer ilgili kurum ve kuruluşların katkılarıyla gerçekleştirilecek.

Yeni düzenlemelerin temel ilkesi, “trafik işaret levhaları mümkün olduğu kadar az, fakat gerektiği kadar çok olmalı” olacak. Düzenleme süreci, öncelikli yollarda 1 Eylül’e, diğer yollarda ise 31 Aralık’a kadar tamamlanacak. Bu kapsamda, yaya geçitlerinden otoyollardaki tabelalara kadar her detay denetlenerek, sürücünün dikkatini dağıtan ya da gereksiz olan levhaların kaldırılması hedefleniyor. Böylece her yerde geçerli, sade ve net bir hız kuralı oluşturulması amaçlanıyor.