Hız Sınırlamaları Gözden Geçirilecek

YENİ GENELGEYİ DÜZENLEYEN İLKELER

“Karayollarındaki Hız Sınırlama Uygulamalarında Yeknesaklık” başlıklı genelge, Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu genelgeye bağlı olarak, hız sınırı levhaları, hız sınırı sonu işaretleri ve diğer trafik işaretlemeleri güncel standartlarla birlikte konum, gereklilik ve görünürlük açısından yeniden değerlendirilecek. Özellikle yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollar üzerinde bulunan hız sınırlarını düşüren işaretlemelerin durumu gözden geçirilecek.

HEMZEMİN YAYA GEÇİTLERİNE YENİ DÜZENLEMELER

Ayrıca, meskun mahal dışındaki hemzemin yaya geçitleri standartlara uygunluk açısından incelenecek. Okul, hastane bölgesi gibi istisnalar hariç olmak üzere, bu geçitlerin bir kısmı kaldırılacak. Çalışmalar, İçişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın koordinasyonunda, diğer ilgili bakanlıklar ve belediyelerle birlikte yürütülecek. Yeni düzenlemelerde “trafik işaret levhaları mümkün olduğu kadar az, fakat gerektiği kadar çok olmalı” ilkesi esas alınacak.

DÜZENLEMELERİN TAMAMLANMA TARİHLERİ

Düzenlemelerin, öncelikli yollarda 1 Eylül tarihine, diğer yollarda ise 31 Aralık’a kadar tamamlanması hedefleniyor. İlgili düzenleme, yaya geçitlerinden otoyollardaki tabelalara kadar her detayı denetleyerek, sürücülerin dikkatini dağıtan veya gereksiz olan levhaların kaldırılmasını sağlıyor. Böylece her yerde geçerli, sade ve net bir hız kuralının uygulanması amaçlanıyor.