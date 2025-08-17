Hız Sınırları Değişecek Mi? Merak Var

YOLLARDA GELİŞMELER SÜRÜYOR

Türkiye’deki yollar üzerinde bir dizi önemli gelişme gerçekleşiyor. Kaliteli seyahat deneyimleri sağlamak amacıyla yapılan yollarda hız limitleri geçmişte artırılmıştı. Ancak, son zamanlarda radar şikayetleri çoğalmaya başladı. Hangi yolda ne hızda gidilmesi gerektiği, hangi bölgelerin meskun mahal olduğu ve trafik işaretlerinin doğru limitleri göstermediğine dair çeşitli bildirimler alındı. Örneğin, bölünmüş yollarda hız limiti 110 kilometre olarak belirleniyor, toleransla birlikte bu değer 121 kilometreye çıkıyor. Ancak, bir anda meskun mahal girişine geçildiğinde hız limiti 70 kilometreye düşüyor ve bu ani değişim nedeniyle sürücüler radar cezalarına maruz kalabiliyor. Günümüz koşullarında tasarlanmış akıllı otoyollar mevcut olmasına karşın bazı bölgelerde hız sınırlarının düşük kalması, trafik sıkışıklığına sebep oluyor.

İSTANBUL’DA HIZ SINIRI 80 KİLOMETRE

İstanbul’da 3 şeritli E-5 yolunda hız sınırı 80 kilometre olarak tespit ediliyor ve bu durum sık aralıklarla yerleştirilmiş kameralar tarafından denetleniyor. Gerekli durumlarda hız aşımında bulunan sürücülere cezai işlemler uygulanabiliyor. Bu hız sınırı doğrultusunda, İstanbul’daki E-5 üzerinde trafiğin olmadığı zamanlarda seyahat etmek bazen kayba neden oluyor.

HIZ SINIRLARI NE DURUMDA?

Türkiye’deki hız sınırları, yerleşim yeri içi, yerleşim yeri dışı ve otoyollar olmak üzere farklı kategorilere ayrılıyor. Azami hız sınırları üzerine yüzde 10 tolerans uygulanıyor. Örneğin, Yap-İşlet-Devret modeliyle işletilen otoyollarda otomobiller için belirlenen yasal hız sınırı 140 kilometre/saat. Ancak bu limit üzerine yüzde 10 tolerans eklendiğinde, hız sınırı 154 kilometreye kadar çıkabiliyor. Böylelikle radarlar ya da karayolu üzerindeki kameralar tarafından yapılan tespitlerde 154 kilometre/saat hızda ceza uygulanmıyor. Ayrıca, araç türüne göre hız sınırları da farklılık gösteriyor.

NAVİGASYONLARLA HIZ SINIRINI TAKİP EDİN

Eğer hız sınırlarından eminseniz, navigasyon uygulamaları aracılığıyla bulunduğunuz yol üzerindeki hız limitlerini kontrol edebilir ve böylece ceza almamak için uygun hızda ilerleyebilirsiniz.

HIZ SINIRLARI DEĞİŞİYOR MU?

Hız sınırlarının bazı noktalar için yükseltilmesine yönelik kararlar alınacak. Yol yapısı, trafik yoğunluğu, yaya hareketliliği gibi faktörler dikkate alınarak uygun görülen bölgelerde hız limitleri işaretlemelerle yeniden düzenlenecek. Hiç kullanılmayan ya da ıssız alanlara konulan yaya geçitleri nedeniyle düşürülen hız limitleri de değerlendirilecek.

SONUÇLAR 31 ARALIK’TA AÇIKLANACAK

Planlanan çalışmalar, İçişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın koordinasyonunda, Adalet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Milli Eğitim, Sağlık, Tarım ve Orman bakanlıkları ile belediyelerin de katılımıyla yürütülecek. Belirlenen yollar üzerinde 1 Eylül’e kadar, diğer yollar üzerinde ise 31 Aralık’a kadar sonuçlar elde edilecek.