Hız Sınırları Yeniden Değerlendiriliyor

TRAFFIC SAFETY ACTION PLAN IMPLEMENTATION

Cumhurbaşkanlığı genelgesi, trafik güvenliği eylem planlarının hayata geçmesine olanak tanıyarak Resmi Gazete’de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Genelgeye göre, karayolu üzerindeki hız sınırları, hız sınırı sonu levhaları ve diğer trafik işaretlemeleri güncel standartlarla birlikte, konum, gereklilik, görünürlük, süreklilik ve sürücü davranışları üzerinde etkileri açısından yeniden değerlendirilecek. Yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollar başta olmak üzere, ülke genelindeki karayollarında uygulanan işaretlemeler, 13 Ekim 1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 7. maddesi doğrultusunda Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen teknik kriterler göz önünde bulundurularak yeniden incelenecek. Ayrıca, meskun mahal dışında yer alan hemzemin yaya geçitlerinin standartlara uygunluğu kontrol edilecek ve okul, hastane gibi alanlar dışındaki hemzemin yaya geçitleri kaldırılacak.

SPEED LIMITS WILL BE REARRANGED

Yolun yapısı, trafik yoğunluğu, yaya hareketliliği gibi faktörler göz önünde bulundurularak belirlenen kesimlerde, işaretlemelerle düşürülen hız sınırlarının yeniden düzenlenmesi sağlanacak. Değerlendirme sonucunda hız sınırlamalarının kaldırılmasına karar verilen yerlerde, yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluş, yaya geçidi/durak uygulamalarını sonlandıracak ve trafik güvenliğini tehlikeye atan orta refüj açıklıklarını kapatacak. Şehirlerarası yollardaki meskun mahal levhalarının gerekliliği ve konumları yeniden gözden geçirilecek. Belediyelerin sorumluluğunda olan yerleşim alanlarından geçen taşıma kapasitesi yüksek yollarda, can ve mal güvenliği için gerekli önlemler alınarak hız sınırları tekrar incelenecek. Hız sınır düzenlemeleriyle trafik işaret levhalarının uygulamaları, ‘trafik işaret levhaları mümkün olduğu kadar az fakat gerektiği kadar çok olmalıdır’ ilkesi doğrultusunda standartlaştırılacak ve yol kullanıcılarının anlayacağı şekilde geliştirilecek.

RESULTS ON PRIORITY ROADS BY SEPTEMBER 1

Yapılacak çalışmalar, İçişleri Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonuyla başlayacak. Adalet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Milli Eğitim, Sağlık, Tarım ve Orman bakanlıkları ile belediyeler gibi ilgili kurum ve kuruluşlar bu çalışmalara dahil olacak. Birinci öncelikli olarak belirlenen yollarda çalışmalar 1 Eylül’e, diğer yollar için ise 31 Aralık’a kadar tamamlanacak.