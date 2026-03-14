Hizbullah: İsrail’e Karşı Savaş Hazırlıklarımız Tamamlandı

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, “Dünya Kudüs Günü” kutlamaları kapsamında yayımladığı bir video mesajında, direnişin tek çözüm yolu olduğunu vurguladı ve aksi takdirde Lübnan’ın yok olacağını belirtti.

BİZLER KENDİMİZİ, UZUN SÜRECEK ÇATIŞMALAR İÇİN HAZIRLIYORUZ

İsrail ile yaşanan çatışmaları ele alan Kasım, “Bizler kendimizi, uzun sürecek çatışmalar için hazırladık ve sahada sürprizlerle karşılaşacaklar. Düşman gücümüzü görecek ve onun tehditleri bizi korkutmuyor.” ifadelerini kullandı. Varoluşsal bir tehdit ile karşı karşıya olduklarını dile getiren Kasım, İsrail’in daha önce sağlanan ateşkese uymadığını hatırlattı. İran’a yönelik saldırılardan sonra İsrail’in ihlallerinin sürdüğünü belirten Kasım, ülke savunması için çatışmalara girdiklerini bildirdi.

VERDİĞİMİZ SAVAŞ LÜBNAN SAVAŞIDIR

Kasım, İsrail’in Lübnan’a yönelik ihlallerini durdurmak için yürütülen diplomatik çabaların başarısız olduğunu belirterek, “Verdiğimiz savaş Lübnan savaşıdır, başkası için değil ve herkes bu savaşa katılmalıdır.” şeklinde konuştu. Lübnan hükümetini “Hükümet ne egemenliğini ne de vatandaşlarını koruyabildi.” sözleriyle eleştiren Kasım, hükümetin daha fazla taviz vermemesi gerektiğinin altını çizdi. Hizbullah lideri, çözümün ise İsrail’in tüm saldırılarını durdurmasından ve Lübnan topraklarından tamamen çekilmesinden geçtiğini ifade etti.

İSRAİL’İN LÜBNAN’A SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

İsrail ordusu, 2 Mart tarihinde Lübnan’dan atılan füzelerin tespit edildiğini ve kuzeyde sirenlerin devreye girdiğini bildirmişti. Daha sonrasında Lübnan geneline hava saldırılarına başlayan İsrail, başkent Beyrut’u hedef alarak yoğun bombalamalara girişti ve kara işgalini genişletme kararı aldı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart’tan bu yana İsrail’in düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 773’e, yaralı sayısının ise 1993’e yükseldiğini açıkladı.