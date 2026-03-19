Hizbullah’tan İsrail Güçlerine Yoğun Saldırı Düzenlendi

Hizbullah, Lübnan’ın güneyinde İsrail güçleri ile işgal altındaki kuzey bölgelerdeki askeri tesislere yönelik bir dizi saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. Yapılan açıklamalarda bu saldırıların “Lübnan ve halkını savunma” amacını taşıdığı vurgulandı.

ASKERLERİN TOPLANMA ALANLARI HEDEF ALINDI

Hizbullah’ın açıklamalarında, saldırılarda roketler, insansız hava araçları (İHA) ve topçu mühimmatı kullanıldığı belirtildi. İsrail’e ait askeri noktalar, askerlerin toplandığı alanlar, karargahlar, topçu yerleri ve sivil yerleşim birimlerinin hedef alındığı kaydedildi. Güney Lübnan’daki sınır hattında yer alan Aytarun beldesindeki El-Hanuk, Adise beldesindeki En-Naba el-Kadime, Tel el-Hazzan ve Tel el-Uveyda bölgelerinde bulunan İsrail askerlerinin saldırılardan etkilendiği ifade edildi.

İSRAİL ASKERLERİNİ HELİKOPTERLE TOPLADI

Bazı saldırılar sonucunda İsrail askerlerine ait kayıpların yaşandığı, tahliye işlemleri için helikopterlerin kullanıldığı ileri sürüldü. Hizbullah, Taybe beldesine doğru hareket eden bir İsrail birliğine karşı koyduğunu ve Hıyam Hapishanesi çevresindeki sızma girişimlerine karşı aktif çatışmalara girildiğini bildirdi.

6 MERKAVA TANKI VURULDU

Hizbullah ayrıca, gece saatleri itibarıyla Taybe beldesinde İsrail ordusuna ait toplamda 6 Merkava tankının hedef alındığını belirtti. Bu bölgeye yönelik roket ve topçu saldırıları düzenlendiği açıklandı. Sınır hattındaki Merkeba beldesinin karşısındaki El-Merc ve Ayta eş-Şaab beldesinin karşısındaki Er-Rahib mevzilerine de saldırıların yapıldığı bildirildi. Taybe beldesinde, İsrail’e ait bir Merkava tip tankın güdümlü füzeyle vurulduğu, El-Merc mevkisi yakınlarındaki bir askeri topluluğun ise kamikaze İHA’lar ile hedef alındığı aktarıldı.