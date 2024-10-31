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Ekonomi

“Hizmet ÜFE’de 10 Ayın En Düşük”

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Aylık Hizmet ÜFE Verileri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına dair H-ÜFE verilerini duyurdu. Açıklanan verilere göre H-ÜFE, eylülde bir önceki ayla karşılaştırıldığında yüzde 1,14 artış gösterdi. Ayrıca, geçen yılın aralık ayına göre artış oranı yüzde 48,91, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 56,85 olarak kaydedildi. 12 aylık ortalamalara göre H-ÜFE, yüzde 74,23 yükseliş sergiledi. Bu ay H-ÜFE, aylık bazda 10 ayın en düşük seviyesine ulaştı.

Hizmet Alanları ve Değişiklikler

Endeksin detaylarına bakıldığında, geçen yılın aynı ayına göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 52,75, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 61,14, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 62,38, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 55,78, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 62,37, idari ve destek hizmetlerde ise yüzde 57,17 artış bulundu. Öte yandan, H-ÜFE bir önceki aya göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,79, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 3,13, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 4,03 oranında yükseliş gösterirken, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 1,07, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 1,58, idari ve destek hizmetlerde ise yüzde 0,67 azalma yaşandı.

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