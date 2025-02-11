HMPV: Yeni Salgın mı, Endişelenmeli miyiz?

HMPV HAKKINDAKİ BİLGİLER VE ENDİŞELER

HMPV (İnsan Metapnömovirüsü), yeni bir virüs olmamakla birlikte 2001 yılında keşfedilmiştir. Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Dilek Leyla Mamçu, son dönemlerde artan vakalar nedeniyle bu durumu bir endişe kaynağı olarak değerlendirmekte; ancak “yeni bir salgın olarak değerlendirilmiyor” demektedir. HMPV’nin her yaşta görülebileceğini ve bağışıklık sistemi zayıf kişilere ciddi sağlık sorunları yaşatabileceğini belirten Dr. Mamçu, “özellikle kış ve ilkbahar aylarında daha sık rastlanan HMPV, grip ve diğer solunum yolu enfeksiyonları ile karıştırılabilen belirtiler” gösterdiğini ifade ediyor. HMPV enfeksiyonu genellikle hafif seyreder ve soğuk algınlığı ya da grip benzeri belirtilere neden olur.

HMPV ENFEKSİYONU VE BELİRTİLERİ

HMPV’nin en yaygın belirtileri burun akıntısı veya tıkanıklığı, öksürük, boğaz ağrısı, ateş, halsizlik, kas ağrıları ve baş ağrısı olarak sıralanıyor. Dr. Dilek Leyla Mamçu, HMPV’nin bazı durumlarda bronşit, zatürre, larenjit ve astım alevlenmeleri gibi daha ciddi solunum yolu enfeksiyonlarına yol açabileceğini belirtmektedir. HMPV, genetik olarak Respiratuvar Sinsityal Virüs (RSV) ile yakından ilişkilidir; her iki virüs de bronşiolit ve zatürre gibi ciddi durumlara sebep olabiliyor. Moleküler tanı testlerinin yaygınlaşması, HMPV’nin üst ve alt solunum yolu enfeksiyonunun önemli bir nedeni olarak tanımlanması konusunda farkındalığı artırmıştır.

COVİD-19 SONRASI ENFEKSİYONLARDA ARTIŞ

COVID-19 pandemisi sonrasında solunum yolu ile bulaşan virüs enfeksiyonlarında bir artış yaşandığını vurgulayan Dr. Mamçu, bu artışın pandemiden bağımsız olduğunu; maske, mesafe ve kişisel hijyen gibi önlemlerin gevşetilmesi ile ilişkili olduğunu ifade ediyor. HMPV için spesifik bir tedavi bulunmadığını belirten Dr. Dilek Leyla Mamçu, HMPV tanısının genellikle klinik belirtiler ve laboratuvar testleri ile belirlendiğini aktararak, “solunum yolu patojenlerinin belirlenmesi için örnekler toplanır ve HMPV enfeksiyonu genellikle nükleik asit amplifikasyon testi (NAAT) ile viral genomun doğrudan tespiti” ile doğrulandığını söylüyor.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖNLEMLER

HMPV’nin diğer solunum yolu enfeksiyonları gibi damlacık yoluyla bulaştığını hatırlatan Dr. Dilek Leyla Mamçu, “HMPV özellikle kalabalık ortamlarda hızla yayılır” ifadesinde bulunuyor. HMPV enfeksiyonu riskini azaltmak için el hijyenine dikkat edilmesi, hasta bireylerden uzak durulması ve kapalı alanların düzenli olarak havalandırılması gerektiği önem taşıyor. Bağışıklığı zayıf olan bireylerin hastalığın belirtilerini fark ettiklerinde doktora başvurmaları gerektiğini vurgulayan Dr. Mamçu, HMPV ve diğer solunum yolu virüslerinin yayılmasını önlemek için ellerin sık sık sabun ve suyla yıkanması, hasta kişilerle yakın temastan kaçınılması, öksürürken ve hapşırırken ağız ve burunun kapatılması gerektiğini belirtiyor. Ayrıca, hasta kişilerin evde kalması, kontamine yüzeylerin temizlenmesi, maske takılması ve uzman önerilerine göre risk grubundaki kişilere aşı yaptırılması gerektiği de hatırlatılıyor.