Hobi Olarak Başladı, Marka Oldu: ABD’ye İhraç Ediyor

MARMARA’DA AHŞAP SANATINA BAŞLANGIÇ

Trabzon’da, genç yaşlarda hobi olarak başladığı ahşap sanatını profesyonel hale getiren Boğaçhan Şatıroğlu, 17 sene önce açtığı 40 metrekarelik atölyesi ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başta olmak üzere birçok ülkeye gemi maketi üretiyor. Trabzon’un Ortahisar ilçesinde yaşayan 47 yaşındaki Gökhan Boğaçhan Şatıroğlu, 5 yaşında dayısının ona yaptığı oyma küçük tekne ile ahşap sanatına ilgi duymaya başladı. Bir dönem gemi taşımacılığında çalıştıktan sonra, aklındaki ahşap sanatını gerçekleştirmek için harekete geçti ve evde maket gemiler yapmaya başladı. Arkadaşlarının marangoz atölyelerinde çalışarak, gelen talepler üzerine bir atölye açma kararı aldı.

40 metrekarelik atölyesinde ahşap becerilerini sergileyen Şatıroğlu, el emeği ürünleri ile yurtdışında büyük ilgi gördü. Sosyal medya üzerinden gelen siparişlere yetişemeyen Şatıroğlu, Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya ve Japonya gibi birçok ülkeye maket gemiler üretti. Devasa teknelerin birebir ölçekli planlarına göre maket yapıp, 17 senedir yurtdışına pek çok maket gemi gönderdi. Gemi maketi dışında ahşap saat, oyma sanatı ve resim gibi yeteneklerinin bulunduğunu söyleyen Şatıroğlu, çocuklarının da ahşap sanatına ilgi gösterdiğini belirtti.

AHŞABIN GÜZELLİĞİNE DÜŞKÜNLÜK

Maket gemi yapımına 5 yaşında dayısının ona yaptığı küçük oyma tekne ile başladığını aktaran Şatıroğlu, “5 yaşlarındayken büyük dayım bana küçük bir oyma tekne yapmıştı. Bu işe onu yüzdürerek başladım. Dedem balıkçıydı, küçük kayık tamirleri yapardı onu görerek, yanında işte her çocuğun olduğu gibi çivi ve keseri elime alarak başladım. Sonrasında okumayı tercih ettik. Sonra gemilerde bir dönem çalıştık hayatımızı sürdürdük. Daha sonra bu ahşap işi her zaman benim kalbimdeydi. Ahşapla uğraşmak, ahşap ile ilgili bir atölye açmak yani gönlümde yatan buydu. Ahşap bir derler ya aşktır gerçekten öyle” dedi.

KARADENİZ TEKNELERİNE TALEP

Her yaptığı maket gemisinin çocuğu gibi olduğunu vurgulayan Şatıroğlu, “Vatandaşlar daha çok Karadeniz teknelerini tercih ediyor. Bir akrabasının bağlantısı oluyor ya da geçmişte o teknelerle ilgili bir hatırası oluyor. Hayal ürünleriyle çalışmıyorum, tamamen büyük teknelerin küçültülmüş planlarıyla çalışıyorum,” dedi. Şatıroğlu, yaptığı maketlerin büyüklüğüne ve yapım zorluğuna bağlı olarak fiyatlarının değiştiğini de belirtti.

Bangladeş’teki bir müzeden 20 tane gemi siparişi aldığını fakat pandemi nedeniyle siparişlerinin iptal olduğunu ifade eden Şatıroğlu, “Yurtdışından çok sipariş alıyorum. Armatörlere, koleksiyonculara, iş adamlarına, müzelere ve tersanelere çalışıyorum. Amerika’dan bile sipariş alıyorum. Barcelona’daki bir müze için tekne istemiştiler, onu tamamlayarak gönderdim,” diye konuştu. Pandemi öncesinde Bangladeş’teki bir müze için yapım için anlaşma sağladığını belirterek, “Tam anlaşmışken pandemi oldu gidemedim,” dedi.

GÜZEL AHŞAP HOBİLERİ

Yoğunluk nedeniyle yeni sipariş kabul edemediğini dile getiren Şatıroğlu, “İki oğlum bir kızım var. Çocuklarım çok meraklı. Çocukları ister istemez atölyeye geldiklerinde her tarafı karıştırıyorlar. Kızım bile maket yapmak istiyor. İleride onlara bu sanatımı öğretmek istiyorum. Bu 40 metrekarelik dükkanda sevgi, aşk ve ahşabın güzelliği bulunuyor,” şeklinde konuştu.