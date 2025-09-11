Holding Kapsamında 121 Şirkete El Konuldu

EL KONULAN ŞİRKETLERİN SAYISI ARTMIŞTIR

Holding bünyesindeki Habertürk ve Show TV de dahil olmak üzere toplamda 121 şirkete el konulduğu bildiriliyor. Bu şirketlere yönelik yapılan araştırmada suçlamaların “suç örgütü kurmak”, “kaçakçılık”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” gibi ciddi iddialarla gündeme geldiği öğrenildi.

SUÇLAMALAR ÜZERİNE FAALİYETLER DEVAM EDİYOR

El konulan şirketler üzerindeki incelemelerin devam ettiği vurgulanıyor. İlgili makamlar, bu suçlamalara yönelik detaylı bir soruşturma süreci yürütüyor. İlgililerin kaçakçılık ve dolandırıcılık faaliyetlerinden dolayı yargı sürecinin nasıl gelişeceği merak ediliyor.