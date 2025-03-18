Hollanda Basını: “Ajax ile Anlaştı” İddiası

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Samsunspor ile oynadığı karşılaşmayı 0-0 berabere tamamlayarak, şampiyonluk hedefinde önemli bir puan kaybı yaşamış oldu. Avrupa kupalarına veda eden, ligde de kötü günler geçiren sarı-lacivertli ekipte, dikkatler 36 yaşındaki Dusan Tadic’e çevriliyor. Geçen sezonun parlayan yıldızı, bu yıl 26 gole katkı sağlamasına rağmen, önemli maçlarda gösterdiği etkisizlikle taraftarı hayal kırıklığına uğrattı. Peki, Tadic’in Fenerbahçe serüveni sona mı eriyor?

TADİC’E ELEŞTİRİ YAĞMURU

Geçtiğimiz sezon 56 maçta 16 gol ve 16 asist ile dikkatleri üzerine çeken Tadic, bu yıl 43 resmi karşılaşmada 11 gol ve 15 asist kaydetti ancak son haftalarda sessiz kaldı. İlk Rangers karşılaşmasında hayal kırıklığı yaratan, rövanşta penaltı kaçıran Sırp yıldız, Galatasaray derbisinde ve Samsunspor karşısında da etkisiz kaldı. Ligdeki son 5 maçında yalnızca Antalyaspor’a gol atabilen Tadic, “ağır” ve “yaşlandı” eleştirileri ile gündeme geldi. Hürriyet’in haberine göre, bu durum tecrübeli futbolcunun Fenerbahçe’deki geleceğini sorgulanır hale getirdi.

SAMSUNSPOR MAÇI BARDAĞI TAŞIRDI

Fenerbahçe’nin bu sezon ligde 7 maçta puan kaybettiği dönemde (5B, 2M), Tadic sadece ilk yarısı 2-2 biten Samsunspor maçında (1 gol, 1 asist) katkı sağlayabildi. Son Samsunspor beraberliği, sarı-lacivertli ekibin şampiyonluk umutlarına darbe vurdu ve Tadic’in etkisizliği taraftarın sabrını zorladı. 26 gole direkt katkı sağlamış olmasına rağmen, kritik anlarda sahneye çıkamaması “Tadic bitirdi” yorumlarını beraberinde getirdi.