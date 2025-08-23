Hollanda’da 9 Bakan İstifa Etti

Dışİşleri Bakanının İstifası

Hollanda’daki geçici hükümetin Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, koalisyon ortaklarının İsrail’e yönelik yaptırımların artırılmasını engellemesi sonucunda istifa etti. Dışişleri Bakanı Veldkamp ile birlikte, Yeni Sosyal Sözleşme Partisi (NSC) üyesi toplamda sekiz bakan görevlerinden ayrıldığını açıkladı. Veldkamp, kabinedeki diğer partilerin ve bakanların İsrail’e karşı daha fazla yaptırım uygulanmasına direndiğinden dolayı görevine devam edemeyeceğini ifade etti.

Baskı Altında Olunan Bir Toplantı

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Veldkamp, “Kabine olarak zaten (İsrail’e karşı) bir dizi adım attık. Bundan dolayı Hollanda utanç duymamalı” dedi. Gazze şehrinde meydana gelen olaylar ve Batı Şeria’daki gelişmeler nedeniyle kabinedeki diğer üyelerden daha fazla tedbir uygulanmaması konusunda baskı hissettiğini de sözlerine ekledi. Veldkamp, “Önümüzdeki aylarda ve yıllarda bu durumun değişeceğine güvenim yok. Şimdi eve gidiyorum ve istifa mektubu yazacağım” ifadelerini kullandı.

Diğer Bakanların İstifası

BBC’nin haberine göre, Dışişleri Bakanı Veldkamp’ın ardından, Yeni Sosyal Sözleşme Partisi (NSC) üyesi sekiz bakan daha görevlerinden ayrıldığını duyurdu. Veldkamp, Hollanda parlamentosunda gerçekleşen güncel görüşmelerde İsrail’e yönelik daha sert tedbirler ve yaptırımlar gerektiğini dile getirmişti. Ancak geçici koalisyonda yer alan Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) ve Çiftçi Vatandaş Hareketi Partisi (BBB), Veldkamp’ın önerdiği ek tedbirlere ilişkin kendileriyle bir görüşme yapılmadığını belirtti.