hollanda-da-9-bakan-istifa-etti

HÜKÜMETİ SALLAYAN İSTİFA GELİŞMELERİ

Hollanda’nın geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, koalisyon ortaklarının İsrail’e yönelik yaptırımların artırılmasını engellemesi dolayısıyla görevinden ayrıldığını açıkladı. Veldkamp dışındaki sekiz bakan da Yeni Sosyal Sözleşme Partisi (NSC) üyesi olarak istifalarını duyurdu. Veldkamp, kabinedeki diğer partilerin ve bakanların İsrail’e karşı ek yaptırımlar uygulanmasına karşı çıkması sebebiyle görevine devam edemeyeceğini ifade etti.

İSRAİL’E KARŞI ADIMLAR ATILDI

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilere konuşan Veldkamp, “Kabine olarak zaten (İsrail’e karşı) bir dizi adım attık. Bundan dolayı Hollanda utanç duymamalı. Gazze şehrinde olanlar ve Batı Şeria’da yaşananlar sebebiyle daha fazla tedbir uygulanmaması konusunda kabinedekilerden baskı hissettim.” dedi. Veldkamp, kabinedeki diğer bakanların ve partilerin baskısının görevini yerine getirmesine engel olduğunu düşündüğünü belirtti. “Önümüzdeki aylarda ve yıllarda bu durumun değişeceğine güvenim yok. Şimdi eve gidiyorum ve istifa mektubu yazacağım.” şeklinde konuştu.

DAHA FAZLA Bakan İSTİFA ETTİ

BBC haberine göre, Dışişleri Bakanı Veldkamp’ın yanı sıra, Yeni Sosyal Sözleşme Partisi’nden (NSC) sekiz bakan daha görevlerinden ayrıldıklarını açıkladı. Veldkamp, Hollanda parlamentosunda İsrail’e yönelik daha sert tedbirler ve yaptırımların ele alındığı görüşmeler sırasında ek tedbirlerin gerekli olduğunu dile getirmişti. Ancak geçici koalisyon içerisindeki Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) ve Çiftçi Vatandaş Hareketi Partisi (BBB), Veldkamp’ın önerdiği ek tedbirlerin kendileriyle görüşülmediğini belirtti.