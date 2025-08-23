Hollanda’da İstifa Krizi Yaşandı

Dışİşleri Bakanı İstifası

Hollanda’da geçici hükümetin Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, koalisyon ortaklarının İsrail’e yönelik yaptırımları artırmasını engellemesi nedeniyle istifa etti. Veldkamp ile birlikte, Yeni Sosyal Sözleşme Partisi’nden (NSC) sekiz bakan daha görevlerinden ayrıldığını duyurdu. Dışişleri Bakanı Veldkamp, kabinedeki diğer bakanların İsrail’e karşı daha fazla yaptırım uygulanmasına karşı çıkması dolayısıyla görevini sürdüremeyeceğini ifade etti.

Baskı Hissi

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilere açıklama yapan Veldkamp, “Kabine olarak zaten (İsrail’e karşı) bir dizi adım attık. Bundan dolayı Hollanda utanç duymamalı. Gazze şehrindeki ve Batı Şeria’daki olaylar yüzünden daha fazla tedbir uygulanmaması konusunda kabinedeki kişilerden baskı hissettim.” dedi. Kabinedeki diğer bakanlardan aldığı baskının, görevini yapmasını engellediğini düşünen Veldkamp, “Önümüzdeki aylarda ve yıllarda bu durumun değişeceğine güvenim yok. Şimdi eve gidiyorum ve istifa mektubu yazacağım.” şeklinde konuştu.

Ek Tedbir Talepleri

BBC’nin haberine göre, Veldkamp’ın istifasının ardından, NSC’den diğer sekiz bakan da görevlerinden ayrıldıklarını açıkladı. Veldkamp, Hollanda parlamentosunda İsrail’e yönelik daha sert tedbirler ve yaptırımların konuşulduğu görüşmelerde, ek tedbir ve yaptırımların gerektiğini vurgulamıştı. Ancak geçici koalisyondaki Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) ve Çiftçi Vatandaş Hareketi Partisi (BBB), Veldkamp’ın bu ek tedbirler hakkında kendileriyle bir görüşme gerçekleştirmediğini dile getirmişti.