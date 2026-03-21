Hollanda Milli Takımı’nda Noa Lang Sürprizi

HOLLANDA MİLLİ TAKIMI HAZIRLIK MAÇLARINA HAZIRLANIYOR

2026 Dünya Kupası’na katılma hakkını elde eden ülkeler arasında bulunan Hollanda, önümüzdeki hafta iki hazırlık maçı gerçekleştirecek. Turuncu renklilerin rakipleri, sırasıyla Norveç ve Ekvador olacak. Bu maçların öncesinde Hollanda Milli Takımı’nın aday kadrosu belli oldu. Ronald Koeman yönetimindeki ekipte, Galatasaray’dan Noa Lang yer aldı.

NOA LANG’IN SAKATLIĞI ENDİŞE YARATMIŞTI

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool ile oynadığı karşılaşmada Noa Lang ciddi bir yaralanma yaşamıştı. Maçın ikinci yarısında gerçekleşen bir pozisyonda reklam panolarına çarpan Lang, başparmağından sakatlanmıştı. Maç sonrası tedavi olup ameliyat geçiren deneyimli futbolcu, iyileşme sürecinin ardından kadroya dahil edildi.

GÖSTERDİĞİ PERFORMANSLA DİKKAT ÇEKİYOR

Hollandalı kanat oyuncusu, bu sezonu İtalya Serie A ekibi Napoli ile başlatarak devre arasında Galatasaray’a kiralık olarak katıldı. 27 yaşındaki futbolcu, sezon boyunca iki takımda toplam 38 maçta görev alırken, 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.