Hollandalı Aile Otelde Ölü Bulundu

OLAYIN GELİŞİMİ

Fatih Beyazıt Hamam Sokak’ta yer alan Grand Sami Otel’de 22 Ağustos 2025 tarihinde Türkiye’ye tatil amacıyla gelen Hollandalı Rashid Mohammed Ajoeb (57), iki oğlu Mohammed Jamil Yusuf (17) ve Mohammed Yazdani (15) ile birlikte akşam saatlerinde Taksim’e gitmişti. Baba ve çocukları akşam gezintilerinin ardından hotel geri döndü. Ancak sabah saatlerinde, ailelerinin odasından gelen sesler üzerine otel çalışanları içeri girdiğinde çocukların hareketsiz bir şekilde yerde yattığını, baba Ajoeb’in ise fenalık geçirdiğini fark etti. İki çocuk maalesef hayatını kaybederken, baba hastaneye kaldırıldı.

YEMEK YEDİKLERİ İŞLETME SAHİPLERİNE YAKALAMA

Olayın ardından yeni bilgiler gün yüzüne çıkmaya başladı. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği incelemeler neticesinde ailenin yemek yediği işletmeler belirlendi. Beyoğlu’nda bu restoranlarda yemek yiyen şahıslar, E.K., B.K., A.K. ve T.M.Ç. şüpheli olarak yakalandı. Alınan numuneler, inceleme için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

ŞÜPHELİLERİN DURUMU

Emniyet müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler, adli makamlara sevk edildi. E.K., ev hapsi şartıyla serbest bırakılırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla salıverildi.