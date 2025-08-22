OYUNUN ÇIKIŞ TARİHİ AÇIKLANDI

Hollow Knight: Silksong’un çıkış tarihi 4 Eylül olarak duyuruldu. Evet, doğru okuyorsunuz. Bu bir şaka değil. Bir kez daha hatırlatalım: Hollow Knight: Silksong çok yakında bizlerle buluşacak. Beklenen oyun geliyor. Orijinal Hollow Knight oyunu, indie stüdyo Team Cherry tarafından 2017’de büyük bir başarıyla piyasaya sürüldü. Karanlık atmosferi ile dikkat çeken metroidvania türündeki bu oyun, DLC’den tam bir devam oyunu hâline gelen Silksong etrafında büyük bir heyecan yarattı. Projenin geliştirilmesi 2023’te gecikmişti ve hayranlar, hemen hemen her büyük oyun etkinliğinde Silksong’un çıkış tarihinin açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyordu.

GELİŞTİRME SÜRECİ VE HAYRAN BEKLENTİLERİ

Geliştirme süreci o kadar uzun sürdü ki, Silksong’un varlığı oyun topluluğunda bir mem hâline geldi. Nisan ayında yapılan bir Nintendo Direct etkinliğinde, güvenilir kaynaklar oyunun bu yıl çıkacağını belirtmiş ve oyunculara yeni bir umut sağladı. Şimdi çıkış tarihi verilse de, gecikme ihtimali hâlâ mevcut; bu nedenle temkinli bir iyimserlik içinde kalmakta yarar var.

ETKİNLİKTE OYNANABİLECEK

Hollow Knight: Silksong, birkaç hafta içinde oynanabilir hâle gelecek. Bu duyuru, bir “özel duyuru” YouTube yayını sırasında yapıldı ve oyun, Gamescom etkinliğinde de oynanabilir olacak. Köln’deki etkinlikte bulunanlar için oyun, hem Nintendo hem de Xbox standlarında yer alacak. Bu nedenle, uzun kuyruklar olacağını tahmin etmek zor değil.