“Honaz’da Cennet Hurması Hasadı Başladı”

DENİZLİ’DE CENNET HURMASI HASADI SONA YAKLAŞIYOR

Denizli’nin Honaz ilçesinde 12 bin dekar araziden hem yaş hem de kuru olarak üretilen cennet hurmasının hasadında sona geliniyor. Kabukları soyulduktan sonra tek tek asılarak kurutulan cennet hurmalarında verim, geçen yıla göre yüzde 40 artış gösteriyor. İlçe genelinde cennet elmasının hasadında da çalışmalar sürüyor. Türkiye genelinde Trabzon hurması olarak bilinen bu ürün, kuru tüketimiyle de dikkat çekiyor.

VERİM KATLANIYOR

Cennet hurmalarının yetiştirildiği 12 bin dekar alanda verimin arttığı belirtiliyor. Cennet hurmalarının kabukları soyulup kurutulduktan sonra A, C ve B vitaminleri, potasyum ve manganez gibi önemli besin maddeleri içeriyor. Ayrıca, hurma; tanenler, flavonoidler ve karotenoidler gibi sağlığı olumlu yönde etkileyebilecek çeşitli bitki bileşenleri barındırıyor. Honaz Ziraat Odası Başkanı Hasan Yelek, “Honaz’da şu an 12 bin dekar alanda cennet elması hasadımız başladı. Hem yaş olarak hem de kurusu olarak üretimimizi yapıyoruz. Türkiye’de cennet elmasında 2’nci, kurusunda ise 1’nci konumdayız” diyor.

İHRACAT VE SİRKÜLASYON PROBLEMLERİ

Çiftçiler, cennet elmasının yaşlarını Türkiye genelinde satışa sunarken, bazı vatandaşlar ise kuru ürünün ihracatını yapıyor. Yelek, “Cennet elması kurusu daha avantajlı fiyatlara sahip. Bu sebeple, üretimimiz çoğaldı fakat yaş ürünlerde sirkülasyon fazla yok. Fiyatlar düşük olunca kuruya yöneliyoruz” şeklinde açıklama yapıyor.

SAĞLIK FAYDALARI BÜYÜK

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek de cennet elmasının sağlık açısından faydalarına değinerek, “Gerçekten sağlığa, sindirim sistemine yardımcı oluyor ve tedavi olarak da kullanılır. Çok mükemmel bir tadı vardır. Herkesin mutlaka bir kere denemesi gerekiyor. Cennet elmasının kurutulmuş halleri Türkiye’nin dört bir yanına satılmakta. Bu yıl rekoltemiz çok iyi, çiftçimiz gelir elde etmeye devam ediyor” diyerek cennet elmasını denemeleri için tavsiyede bulunuyor.